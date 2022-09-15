Красноярский край стал больше импортировать овощей и фруктов

По объемам ввоза из-за рубежа растительной продукции регион сильно прибавил с начала года. И все за счет этого сегмента.

За восемь месяцев 2022 в Красноярский край из-за рубежа было ввезено 14,7 тыс. тонн овощей и фруктов, это на 58,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В основном эти продукты везли из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таиланда, Армении, Азербайджана и Таждикистана.

Как рассказали DK.RU в управлении, в означенном периоде овощи и фрукты стали единственным направлением ввоза растительной продукции, по которому был отмечен рост. Остальные же остались на уровне прошлого года. Таким образом регион в общей сложности импортировал 20,9 тыс. тонн продукции растительного происхождения.

В частности, в край было ввезено:

5,8 тыс. т ячменного и пшеничного солода из Республики Беларусь;

252 т лука-севка из Нидерландов;

132 т риса из Казахстана;

8,3 т зелени из Армении (мята, базилик, эстрагон);

265 кг орехов и бобовых, а также 15 кг чая и пряностей из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Помимо этого с января по сентябрь 2022 в крае завезли и 2,9 млн штук срезов цветов и саженцев из Эквадора, Колумбии, Израиля, Таиланда, Нидерландов, Китая, Белоруссии и Киргизии.

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