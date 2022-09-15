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Красноярский край стал больше импортировать овощей и фруктов

Красноярский край стал больше импортировать овощей и фруктов
Автор фото: Perla Fierro. Иллюстрация: pixabay.com

По объемам ввоза из-за рубежа растительной продукции регион сильно прибавил с начала года. И все за счет этого сегмента.

#НОВОСТИ

За восемь месяцев 2022 в Красноярский край из-за рубежа было ввезено 14,7 тыс. тонн овощей и фруктов, это на 58,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В основном эти продукты везли из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таиланда, Армении, Азербайджана и Таждикистана.

Как рассказали DK.RU в управлении, в означенном периоде овощи и фрукты стали единственным направлением ввоза растительной продукции, по которому был отмечен рост. Остальные же остались на уровне прошлого года. Таким образом регион в общей сложности импортировал 20,9 тыс. тонн продукции растительного происхождения.

В частности, в край было ввезено:

  • 5,8 тыс. т ячменного и пшеничного солода из Республики Беларусь;
  • 252 т лука-севка из Нидерландов;
  • 132 т риса из Казахстана;
  • 8,3 т зелени из Армении (мята, базилик, эстрагон);
  • 265 кг орехов и бобовых, а также 15 кг чая и пряностей из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Помимо этого с января по сентябрь 2022 в крае завезли и 2,9 млн штук срезов цветов и саженцев из Эквадора, Колумбии, Израиля, Таиланда, Нидерландов, Китая, Белоруссии и Киргизии.

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Урожайность в этом году вряд ли дотянет до прошлого — погода сильно скорректировала планы аграриев.

Индекс цен в Красноярске вырос на 15%

За последние 12 месяцев рост цен в регионе на основные продукты и товары превысил 15%, — сообщает Красноярскстат.

«Земляки» дошли до розничных сетей Красноярска

Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины.

Автор: Петр Савельев
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