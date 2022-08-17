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Индекс цен в Красноярске вырос на 15%

Индекс цен в Красноярске вырос на 15%
Иллюстрация: socnovosti.ru

За последние 12 месяцев рост цен в регионе на основные продукты и товары превысил 15%, — сообщает Красноярскстат.

#НОВОСТИ

Статистики сравнивали текущие цены с ценами июля 2021.

В среднем цены на продуктовую корзину выросли на 17%, на непродовольственные товары +15%, на услуги +14%.

Больше всего в регионе подорожали лук (+72%), а также маргарин, кальмары, кофе, фасоль с горохом и замороженные овощи (более чем +40%).

Практически на 100% подорожал обычный аспирин, в диапазоне 40…54% подорожали — спички, тетради, дезодоранты, мыло, прокладки и одноразовые шприцы, шины и автомобили.

Среди услуг более всего выросли в цене авиабилеты (+52%).

Некоторые цены, по подсчетам статистиков, наоборот, снизились — путешествия в Среднюю Азию стали дешевле на 30%, «в отдельные страны Южной Азии и Ближнего Востока» – на 15%, а также в Египет – на 14,5%, подешевели свекла и ДСП-плиты на 25%, подешевели также капуста и огурцы.

 

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Автор: Петр Савельев
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