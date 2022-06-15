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Сеть кондитерских «РомБаба» расширяется: на этот раз в Москву

Сеть кондитерских «РомБаба» расширяется: на этот раз в Москву
Иллюстрация: bellinigroup.ru

Ресторанный холдинг Bellini заявил о планах запустить сеть кондитерских «РомБаба» в Москве. Об этом рассказал директор холдинга Анатолий Ващенко .

#НОВОСТИ

Первые кондитерские могут открыться в Москв уже осенью.

Сейчас компания строит производственный цех, который будет снабжать будущие кондитории продукцией. Закончить планируют через 1,5-2 месяца.

«Это время мы хотим использовать для поиска подходящих помещений. Сейчас активно занимаемся этим вопросом. Если ничего не изменится, то, наверное, в сентябре — октябре мы откроем первые кондитории», — рассказал DK.RU Анатолий Ващенко .

По его словам, формат заведений постараются сделать таким же, как в Красноярске, однако все зависит от помещения:

«Не во всех помещениях можно реализовать соответствующий фирменный стиль, основной лейтмотив, но, что касается ассортиментного перечня, — все будет так же».

Отметим, всего сеть планирует открыть в Москве 10 кондитерских, 5 из которых — до конца 2022 года.

Напомним, в апреле ресторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотип — теперь холдинг называется BELLINI Gastronomic Ecosystem (гастрономическая экосистема). Ребрендинг и рестайлинг были приурочены к 18-летию ресторанного холдинга.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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