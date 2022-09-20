Аграрии Красноярского края собрали больше половину урожая

Сроки уборочной сдвинулись из-за погоды, но виды на урожай весьма приличные.

В Красноярском крае на вчерашнюю дату сельчане собрали урожай зерновых и зернобобовых с 503,5 тыс. гектаров, что составляет 52,5% от плановых площадей. Всего намолочено 1,678 млн тонн зерна. Урожайность составила порядка 33,5 центнера с гектара. Об этом на заседании президиума правительства Красноярского края сообщил глава местного Минсельхоза Леонид Шорохов.

По его словам, также в крае собрано:

около 30,5 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 19,5 центнера с гектара;

около 2 тыс. тонн овощей при средней урожайности 177,3 центнера с гектара;

около 50 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 205 центнеров с гектара.

Кормов для скота заготовлено уже 94% от плана. Началась заготовка силоса.

Виды на урожай достаточно хорошие, подготовка к уборочной кампании прошла на высоком уровне. Но в то же время есть один традиционный фактор, на который мы не в состоянии повлиять, это погодные условия. В этом году они складываются крайне неблагоприятно — дождливый август, позднее созревание хлебов, соответственно сдвинутые сроки начала уборочной кампании, что существенно сказывается на темпах проведения работ», — сказал Шорохов.

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В регионе убрано 22,4% зерновых и зернобобовых, намолочено 740,6 тыс. т зерна. Урожайность превышает показатели 2021 и 2020.

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