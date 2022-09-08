Урожай зерновых превысил 2020 и 2021 в Красноярском крае
В регионе убрано 22,4% зерновых и зернобобовых, намолочено 740,6 тыс. т зерна. Урожайность превышает показатели 2021 и 2020.
Об этом заявил Леонид Шорохов, вице-премьер и глава Минсельхоза края торговли на оперштабе по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса.
Урожайность сельхозкультур в крае достаточно высокая. По зерновым и зернобобовым – 34,5 центнера с гектара, что на 2,4 центнера выше, чем в аналогичном периоде 2021. Красноярский край на протяжении многих лет стабильно добивается эффективности сельхозпроизводства за счет соблюдения технологий, использования научных наработок, господдержки из краевого и федерального бюджетов», — сообщил г-н Шорохов.
Однако темпы уборки отстают из-за погодных условий — с начала августа было не более 5 дней без осадков, сейчас на работы мобилизованы все ресурсы, — пишут в ведомстве.
С начала 2022 аграрии приобрели порядка 1,5 тыс. единиц сельхозтехники на сумму почти 7 млрд рублей. За тот же период в 2021 — 1,3 тыс. единиц на 4,3 млрд рублей.
Г-н Шорохов также добавил, что последние три года Красноярский край лидирует в России по объему производства семян рапса — урожайность составляет 26,8 ц с га.
В 2022 объем поддержки аграриев составит около 7,6 млрд рублей.
Читайте далее
-
«Рекорда не будет»: в Красноярском крае стартовала уборочная кампания
Урожайность в этом году вряд ли дотянет до прошлого — погода сильно скорректировала планы аграриев.19.08.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярские аграрии получили льготный тариф на вывоз зерна
Красноярский край в 2020 году включен в постановление Правительства РФ, которое устанавливает «нулевой» железнодорожный тариф на вывоз зерновых и масличных культур.19.03.2020Новости ДККрасноярск
-
Аграриям Красноярского края обновили господдержку
Сессия Заксобрания приняла новую версию закона о поддержке АПК региона. Изменения коснулись овощеводов, животноводов и племенного дела.24.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Фермерам Красноярского края раздали грантов на 90 млн
Деньги выделялись в рамках программы «Семейный фермер». Претендовать на них могли только семейные хозяйства и на условиях софинансирования. В этом году объем поддержки увеличен на 50%.12.11.2021Новости ДККрасноярск