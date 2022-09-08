Урожай зерновых превысил 2020 и 2021 в Красноярском крае

В регионе убрано 22,4% зерновых и зернобобовых, намолочено 740,6 тыс. т зерна. Урожайность превышает показатели 2021 и 2020.

Об этом заявил Леонид Шорохов, вице-премьер и глава Минсельхоза края торговли на оперштабе по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса.

Урожайность сельхозкультур в крае достаточно высокая. По зерновым и зернобобовым – 34,5 центнера с гектара, что на 2,4 центнера выше, чем в аналогичном периоде 2021. Красноярский край на протяжении многих лет стабильно добивается эффективности сельхозпроизводства за счет соблюдения технологий, использования научных наработок, господдержки из краевого и федерального бюджетов», — сообщил г-н Шорохов.

Однако темпы уборки отстают из-за погодных условий — с начала августа было не более 5 дней без осадков, сейчас на работы мобилизованы все ресурсы, — пишут в ведомстве.

С начала 2022 аграрии приобрели порядка 1,5 тыс. единиц сельхозтехники на сумму почти 7 млрд рублей. За тот же период в 2021 — 1,3 тыс. единиц на 4,3 млрд рублей.

Г-н Шорохов также добавил, что последние три года Красноярский край лидирует в России по объему производства семян рапса — урожайность составляет 26,8 ц с га.

В 2022 объем поддержки аграриев составит около 7,6 млрд рублей.

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