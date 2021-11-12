Фермерам Красноярского края раздали грантов на 90 млн

Деньги выделялись в рамках программы «Семейный фермер». Претендовать на них могли только семейные хозяйства и на условиях софинансирования. В этом году объем поддержки увеличен на 50%.

Пять фермерских хозяйств Ачинского, Ужурского, Саянского, Березовского и Емельяновского районов получили гранты на развитие семейных ферм, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Размер самого большого гранта составил 30 млн рублей. Общий же объем выделенных средств равен 90 млн рублей (ранее, по словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, было 60 млн). Эти деньги выделяются на условиях 40-процентного софинансирования и пойдут на развитие молочного и мясного скотоводства, разведение перепелов и овец.

Фермеры должны выполнить ряд обязательств: создать на селе не менее трех новых рабочих мест, обеспечить достижение показателей, предусмотренных соглашением, осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта. Освоить средства поддержки необходимо в течение двух лет после их получения», — рассказали в Минсельхозе.

Добавим, что в общей сложности в 2021 году на поддержку фермеров и личных подсобных хозяйств в Красноярском крае было выделено 535 млн рублей.

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Распределять деньги будут на грантовой основе. Подобная практика в регионе существует третий года. В этот раз обещают учесть пожелания властей районов, где планируют работать аграрии.