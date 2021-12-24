Аграриям Красноярского края обновили господдержку

Сессия Заксобрания приняла новую версию закона о поддержке АПК региона. Изменения коснулись овощеводов, животноводов и племенного дела.

В Красноярском крае изменились условия предоставления господдержки некоторым сельхозтоваропроизводителям. Обновленный закон приняли сразу в двух чтениях на сессии регионального парламента.

Так, с 2022 года картофелеводам и овощеводам будут компенсировать половину расходов на приобретение сельхозтехники и оборудования, но размер компенсации не будет превышать 20 млн рублей.

Размер госпомощи при оплате первоначального лизингового взноса за сельхозтехнику и оборудование теперь будет зависеть от посевных площадей. Как рассказали в Минсельхозе Красноярского края, исключение составят аграрии, у которых картофелем и овощами в году, предшествующему году предоставления поддержки, было занято более 50 гектаров, а также сельхозпроизводители, занимающиеся свиноводством и птицеводством.

Также власти планируют возмещать аграриям затраты на покупку лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельхозживотных. А для увеличения поголовья крупного рогатого скота мясного направления в северных территориях края будут повышены ставки их субсидирования.

В целом, в 2022 году на поддержку регионального АПК предусмотрено около 6,9 млрд рублей, из которых почти 5,6 млрд рублей — из краевого бюджета.

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