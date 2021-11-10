Агропром Красноярского края получил на развитие 2 млрд рублей
Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Росагролизинг» и правительством региона.
Леонид Шорохов, вице-премьер края и Александр Сучков, первый замгендиректора АО «Росагролизинг», подписали соглашение о сотрудничестве, где закрепили намерение наращивать поставки техники на условиях льготного лизинга. Тем самым планируется совершить обновление материально-технической базы агропромышленного комплекса.
Аграрии края активно покупают сельхозтехнику и оборудование в лизинг. За три года помощь из краевого бюджета в размере 1,4 млрд рублей получили более 100 сельхозпроизводителей. С использованием лизинговых механизмов они приобрели 1,5 тыс. единиц техники. Сегодня продукты Росагролизинга конкурентоспособны в крае. Это стало возможным благодаря оптимизации процесса и срока одобрения заявок, расширению льготных программ и перечня сельхозтехники и оборудования. Мы продолжим формировать госполитику, способствующую технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса, – сообщил Леонид Шорохов.
Александр Сучков отметил, что за 10 лет «Росагролизинг» инвестировал в развитие АПК региона 1,9 млрд рублей и поставил более 900 единиц сельхозтехники.
Уже несколько лет наше взаимодействие с регионом постоянно укрепляется. В текущем году в разных стадиях поставки находится свыше 60 сельхозмашин на общую сумму полмиллиарда рублей. При этом стоит отметить, что работы еще много. По нашей оценке, доля морально устаревшей техники (со сроком службы более 10 лет) в регионе составляет 50 %. Росагролизинг – наиболее эффективный инструмент для модернизации парка техники», – подчеркнул Александр Сучков.
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