Белые с фирменным стилем: в Красноярск прибыли троллейбусы «Адмирал 6281»
Четыре новых троллейбуса модели «Адмирал 6281» прибыли в Красноярск сегодня ночью. Троллейбусы изготовлены компанией ООО «ПК Транспортные системы» в Энгельсе и рассчитаны на 96 пассажиров.
Все они оборудованы видеонаблюдением, мультимедийными мониторами, USB-портами для зарядки мобильных гаджетов, валидаторами для безналичной оплаты проезда.
Новые троллейбусы сделаны в белом цвете с фирменным стилем города. В каждом есть большая центральная площадка для удобного размещения инвалидной или детской колясок.
Транспортные средства администрация города закупила при поддержке правительства края. Всего в наш город поступи 30 новых машин с большим автономным ходом и 20 машин с аварийным ходом до 1 км.
Уже на следующей неделе в наш горд поступят новые трамваи.
Развитие и обновление городского электротранспорта находится на особом контроле мэра Сергея Ерёмина. Всего по нацпроекту «Чистый воздух» в Красноярск поступит 50 троллейбусов и 25 трамваев", — сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.
Ранее Красноярск получил 24 новых троллейбуса с автономным ходом от изготовителя из Вологды. Машины приобрели в лизинг по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» со скидкой 60 % от стоимости.
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