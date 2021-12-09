В Шушенском откроется первый магазин при заготконторе
Проект возрождения заготконтор на юге Красноярского края стартовал еще в прошлом году. Сейчас при них начали открывать магазины, которые будут торговать местной продукцией.
Магазины при этих заготконторах планировалось открывать изначально. На сегодня таких торговых точек уже пять (без учета новой) и все они в Ермаковском районе. Всего же предприниматели собираются открыть 12 подобных магазинов», — говорят в Минсельхозе.
Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.
В Сибири создадут восемь кластеров по отраслям экономики
Инвестиционная емкость всех запущенных в них проектов составит несколько триллионов рублей. Стратегия уже разработана и сейчас согласовывается на федеральном уровне.
Человек года - 2021: номинация «Сельское хозяйство»
В последние несколько лет Красноярский край стал настоящей житницей Сибири: аграрии региона бьют рекорды по удоям и урожайности зерновых культур, открывают новые экспортные направления.
В Красноярском крае не будут запрещать дворовой забой скота
Ранее прошла информация о том, что крестьянам запретят продавать мясо животных из личных подсобных хозяйств, если те были забиты не на бойнях.