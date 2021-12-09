В Шушенском откроется первый магазин при заготконторе

Проект возрождения заготконтор на юге Красноярского края стартовал еще в прошлом году. Сейчас при них начали открывать магазины, которые будут торговать местной продукцией.

На юге Красноярского края, в селе Шушенское, откроется магазин при заготовительном пункте дикоросов. Проект реализуется при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и торговли.

Возрождение сети заготконтор на юге края было анонсировано в июле 2020 года. Как рассказали DK.RU в Минсельхозе, в этот проект было вложено 120 млн рублей, которые пошли на закупку оборудования и строительство. Еще 15 млн вложили сами предприниматели. Сейчас уже построено четыре таких пункта — в Ермаковском, Идринском, Каратузском и, собственно, Шушенском районах.

Магазины при этих заготконторах планировалось открывать изначально. На сегодня таких торговых точек уже пять (без учета новой) и все они в Ермаковском районе. Всего же предприниматели собираются открыть 12 подобных магазинов», — говорят в Минсельхозе.

Сколько их будет в Шушенском, неизвестно. В новом магазине планируют торговать не только продуктами с заготпункта (брусника, облепиха, грибы, орехи и т.п.), но и товарами местных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий (мясо, молоко, овощи и т.д.). Цены обещают держать ниже рыночных.

Новый магазин начнет работу на следующей неделе. Точная дата не сообщается.

Читайте также:

Поддержку собирателей дикоросов в Красноярском крае упакуют в «коробки» Центр «Мой бизнес» собирается разработать «коробочные» решения для жителей края, которые занимаются этим видом деятельности. Так власти рассчитывают привлечь к этому делу больше людей.

В Сибири создадут восемь кластеров по отраслям экономики

Инвестиционная емкость всех запущенных в них проектов составит несколько триллионов рублей. Стратегия уже разработана и сейчас согласовывается на федеральном уровне.

Человек года - 2021: номинация «Сельское хозяйство»

В последние несколько лет Красноярский край стал настоящей житницей Сибири: аграрии региона бьют рекорды по удоям и урожайности зерновых культур, открывают новые экспортные направления.

В Красноярском крае не будут запрещать дворовой забой скота

Ранее прошла информация о том, что крестьянам запретят продавать мясо животных из личных подсобных хозяйств, если те были забиты не на бойнях.