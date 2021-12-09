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В Шушенском откроется первый магазин при заготконторе

В Шушенском откроется первый магазин при заготконторе
Иллюстрация: nvk-online.ru

Проект возрождения заготконтор на юге Красноярского края стартовал еще в прошлом году. Сейчас при них начали открывать магазины, которые будут торговать местной продукцией.

#НОВОСТИ
На юге Красноярского края, в селе Шушенское, откроется магазин при заготовительном пункте дикоросов. Проект реализуется при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и торговли.
 
Возрождение сети заготконтор на юге края было анонсировано в июле 2020 года. Как рассказали DK.RU в Минсельхозе, в этот проект было вложено 120 млн рублей, которые пошли на закупку оборудования и строительство. Еще 15 млн вложили сами предприниматели. Сейчас уже построено четыре таких пункта — в Ермаковском, Идринском, Каратузском и, собственно, Шушенском районах.
Магазины при этих заготконторах планировалось открывать изначально. На сегодня таких торговых точек уже пять (без учета новой) и все они в Ермаковском районе. Всего же предприниматели собираются открыть 12 подобных магазинов», — говорят в Минсельхозе.
Сколько их будет в Шушенском, неизвестно. В новом магазине планируют торговать не только продуктами с заготпункта (брусника, облепиха, грибы, орехи и т.п.), но и товарами местных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий (мясо, молоко, овощи и т.д.). Цены обещают держать ниже рыночных.
 
Новый магазин начнет работу на следующей неделе. Точная дата не сообщается.
 
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Автор: Петр Савельев
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