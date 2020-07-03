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На юге Красноярского края возродят заготконторы

На юге Красноярского края возродят заготконторы
Иллюстрация: pixabay.com

Заготавливающие и перерабатывающие дикоросы предприятия появятся в четырех районах края. Создающие их сельхозкооперативы поддержат из регионального бюджета.

#НОВОСТИ
В южных районах Красноярского края появятся заготовительные пункты для сбора и переработки дикоросов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Законодательного Собрания со ссылкой на информацию местного Минсельхоза. Речь идет о Ермаковском, Идринском, Каратузском и Шушенском районах.
 
Сколько всего появится таких заготконтор в этих территориях, не уточняется. Однако известно, что под них уже подобрали земельные участки и теперь разрабатывают проектную документацию, а также закупают необходимое оборудование. Реализовывать проекты будут местные сельхозкооперативы.
 
Оперативно связаться с краевым Минсельхозом не удалось, поэтому вопрос об общем объеме инвестиций в эти проекты и сроках их реализации остается открытым. Меж тем, по информации ЗС, часть этих расходов власти компенсируют из бюджета — на эти цели в нем предусмотрено свыше 100 млн рублей. Также ожидается, что подобное финасирование предусмотрят и в 2021 году.
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