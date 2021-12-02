В Красноярском крае не будут запрещать дворовой забой скота

Ранее прошла информация о том, что крестьянам запретят продавать мясо животных из личных подсобных хозяйств, если те были забиты не на бойнях.

В конце ноября 2021 года заместитель руководителя службы ветеринарного надзора Красноярского края Владимир Винтуляк, якобы, запретил районным подразделениям ведомства выдавать ветеринарные сопроводительные документы на мясо животных, забитых в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), ссылаясь на Техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и правила забоя, установленные приказом Минсельхоза РФ.

Согласно этим документам, забивать скотину можно только на специализированных пунктах. Соответственно, на мясо, заготовленное другим способом (непромышленным), сопроводительные документы выдаваться не должны, написал Винтуляк в письме своим подчиненным (есть в распоряжении редакции). Многие сочли, что этим письмом замглавы краевого ветнадзора, по сути, закрыл доступ на рынок владельцам личных подворий, если их животные были забиты не на бойне (убойных пунктах).

Как рассказали Минсельхозе, подобная норма существует в РФ уже семь лет. Она, действительно, ограничивает права владельцев ЛПХ, но лишь в части продажи мяса перекупщикам или переработчикам.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Красноярского края Александра Походина, частное лицо имеет полное право забить выращенную им скотину самостоятельно и продать мясо на рынке (базаре). Для этого нужно вызвать ветеринара, который осматривает животное перед забоем и дает (или нет) разрешение. После забоя мясо доставляется в лабораторию для необходимых исследований, после которых, если все в порядке, выдаются необходимые документы. Параллельно с этим в систему «Меркурий», которая отслеживает все движение мяса, вносится соответствующая отметка — в том числе и о месте предполагаемой продажи. Т.е. продать это мясо крестьянин может только там.

Если же владелец ЛПХ собирается продать мясо перекупщикам или переработчикам, то он должен забивать скот на бойне — как было все эти годы», — добавил замминистра.

Появление письма главы краевого ветнадзора, по словам Походина, связано с инцидентом в одном из сибирских регионов, где недобросовестный предприниматель, скупал мясо у частников и регистрировал в системе как произведенное им в ЛПХ. Владимир Винтуляк пояснил DK.RU, что задачей этого документа было актуализировать информацию для сотрудников.

Возникшие же трудности объясняются тем, что нам понадобилось несколько дней, чтобы разобраться в ситуации и скоординировать действия», — добавил Походин.

В Минселхозе DK.RU также рассказали, что с сегодняшнего дня специалисты ветнадзора снова начнут работать с личными подсобными хозяйствами по установленным нормам правилам. Возможно, в некоторых районах это произойдет чуть позже из-за их географической удаленности и проблем со связью. Но в целом позиции согласованы и система продолжит работать как раньше.

Добавим, что на сегодня в Красноярском крае доля личных подсобных хозяйств в обороте свинины составляет 28%. Что же касается боен, то таковых в регионе 35 — из них четыре крупных, остальные малые и средние.