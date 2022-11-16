Цены на хлеб в Красноярском крае заморозили 15% хлебопеков

Упущенную выгоду им компенсировали из бюджета.

Из 300 хлебопекарных предприятий Красноярского края цены на свою продукцию в 2022 заморозили 46. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

В качестве компенсации эти компании получили почти 73 млн рублей из бюджета.

За тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения предприятиям выплатили 5 тыс. рублей, в большинстве других регионов компенсация составила 2,5 тыс. рублей. Госпомощь позволила нашим хлебопекам сдержать рост цены и снизить нагрузку на производство в условиях санкций», — рассказал глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

Всего в 2022 на поддержку хлебопеков, зафиксировавших цены на свою продукцию, выделено 108 мдн рублей. Оставшиеся деньги предприятия получат до конца года.

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