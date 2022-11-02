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Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн

Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн
Иллюстрация: Сбермаркет

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.

#НОВОСТИ
Значительно вырос спрос на быструю доставку (+65%) в сравнении с 2021.
 
По данным СберМаркета, чаще всего красноярцы заказывают через интернет молоко, свежие овощи, кисломолочные продукты, яйца и хлеб.
 
В ТОП-10 самых популярных продуктов более половины занимают товары местных производителей. Среди них, например, «Заря», «Бархатовская», «Енисейский бойлер», «Командор» (СТМ). 
 
Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн 1
 
В ТОП-5 самых популярных ретейлоров вошли: «Лента» (27,6%), METRO (27,1%), «Окей» (12,5%), «Аллея» (9,3%) и «Командор» (6,4%) 
 
Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн 2
 
 
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Автор: Петр Савельев
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