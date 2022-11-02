Доставьте мне быстро: Красноярцы в 2022 стали чаще покупать продукты онлайн

Иллюстрация: Сбермаркет

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснил, что красноярцы стали чаще покупать продукты онлайн. В январе-сентябре 2022 было сделано на 22% заказов больше, чем за весь 2021.