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«Красный Яр» первым в Сибири оцифровал ценники

«Красный Яр» первым в Сибири оцифровал ценники
Автор фото: Мария Ленц. Иллюстрация: "Красный Яр"

В трех магазинах сети привычные ценники заменили на электронные. Это должно высвободить время продавцов и решить проблемы несоответствия цен, указанных на ценнике, тем, что выдает касса.

#НОВОСТИ
Сеть гастрономов «Красный Яр» перевела один из своих магазинов в Красноярске (на Карла Маркса, 133) на электронные ценники.
 
Это устройства, которые работают с использованием технологии электронных чернил и напрямую коммуницируют с базой данных товаров в магазине.
 
По словам генерального директора сети «Красный Яр» Анжелы Рябовой, внедрение этого инструмента позволит решить сразу две проблемы. Первая состоит в том, что нередко цена, указанная на ценнике, не соответствует той, по которой товар проходит в системе — на ценнике сумма одна, а на кассе другая.
До 15% обращений клиентов, которые сети получают ежемесячно, связано именно с этим. На электронном же ценнике всегда указана актуальная цена», — говорит Рябова.
Второй момент связан с заменой бумажных ценников. По подсчетам «Красного Яра», на одну такую операцию уходит примерно 50 секунд, а ежедневно их приходится совершать примерно 500, т.е. ежемесячно на замену ценников тратится порядка 170 часов. Плюс, около 30 кг бумаги.
Опыт европейских ритейлеров показывает, что электронные ценники позволяют высвободить до 10% времени персонала, которые можно направить на повышение качества обслуживания покупателей — разгрузить кассовые зоны, улучшить выкладку и т.п.», — говорит Анжела Рябова.
Помимо «Красного Яра» на Карла Маркса, 133, на электронные ценники также переведут два «Батона» (сеть дискаунтеров, которую развивает «Красный Яр») — на 9 Мая, 42 и Линейной, 105.
В течение этого года мы будем тестировать модель, собирать обратную связь от покупателей, чтобы донастроить систему, сделав ее максимально удобной. А уже в следующем году начнем масштабировать ее на все наши магазины», — рассказала Рябова.
Объем инвестиций в этот проект в компании не называют, уточняя лишь, что электронные ценники взяты в аренду, а ежемесячный платеж — за них и поставляемый вместе с ними сервис — ощутимо меньше стоимости работы с бумажными носителями.
Поставщиком решения для «Красного Яра» стала компания «Цифровые технологии ритейла».
В планах реализовывать вместе с заказчиком не только текущие портфельные решения, но также будем работать над такими новыми сервисами, как „управление вниманием“», — рассказал исполнительный директор ЦТР Михаил Ланцов.
Добавим, что «Красный Яр» стал первым сибирским ритейлером, внедрившим у себя технологию электронных ценников.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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