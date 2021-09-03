«Красный Яр» первым в Сибири оцифровал ценники
В трех магазинах сети привычные ценники заменили на электронные. Это должно высвободить время продавцов и решить проблемы несоответствия цен, указанных на ценнике, тем, что выдает касса.
До 15% обращений клиентов, которые сети получают ежемесячно, связано именно с этим. На электронном же ценнике всегда указана актуальная цена», — говорит Рябова.
Опыт европейских ритейлеров показывает, что электронные ценники позволяют высвободить до 10% времени персонала, которые можно направить на повышение качества обслуживания покупателей — разгрузить кассовые зоны, улучшить выкладку и т.п.», — говорит Анжела Рябова.
В течение этого года мы будем тестировать модель, собирать обратную связь от покупателей, чтобы донастроить систему, сделав ее максимально удобной. А уже в следующем году начнем масштабировать ее на все наши магазины», — рассказала Рябова.
В планах реализовывать вместе с заказчиком не только текущие портфельные решения, но также будем работать над такими новыми сервисами, как „управление вниманием“», — рассказал исполнительный директор ЦТР Михаил Ланцов.
Виктор Бахов, директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр», вчера поздно вечером выложил в фейсбуке прощальный пост.
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