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«Истец злоупотребил правом» — «Командору» разрешили не платить за товарный знак

«Истец злоупотребил правом» — «Командору» разрешили не платить за товарный знак
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Суд по интеллектуальным правам отказал предпринимателю, который предъявил торговой сети иск на 20 млн рублей за использование принадлежащего ему товарного знака.

#НОВОСТИ
Розничную сеть «Командор» освободили от необходимости платить 20 млн рублей за использование товарного знака. Об этом рассказали в пресс-службе ретейлера.
 
С подобным иском к компании уфимский предприниматель Азамат Ибатуллин обратился еще в 2018 году. Он посчитал, что компания неправомочно использовала зарегистрированный им товарный знак «Командор».
 
За три с лишним года тяжб суд дважды вставал на сторону истца, назначая компенсацию в 600 000 рублей. Суд же по интеллектуальным правам дважды отменял эти решения и дело отправлялось на повторное рассмотрение. В итоге, в апреле 2021 года, Третий арбитражный апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, но изменил сумму требований, увеличив ее до 20 млн рублей.
 
Ретейлер не согласился с таким поворотом событий и снова пошел в суд по интеллектуальным правам. Позиция компания состояла в том, что использовать название «Командор» она начала до того, как Ибатуллин зарегистрировал товарный знак. К тому же, предприниматель не пользовался им, а безвозмездно передал другому бизнесмену.
 
На днях рассмотрение дела завершилось и суд по интеллектуальным правам отменил решение арбитражного суда, усмотрев в действиях истца «злоупотребление правом».
Суд посчитал, что действия Ибатуллина свидетельствуют не о стремлении его защитить право на знак обслуживания, а исключительно «о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и несоответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации», — рассказали в «Командоре».
Правда, на этом история взаимоотношений «Командора» и ИП Ибатуллина вряд ли закончится — в Арбитражном суде Красноярского края лежит еще два заявления от предпринимателя с аналогичными требованиями.
 
Помимо «Командора» Азамат Ибатуллин в Красноярске дважды по такой же схеме пытался судиться с сетью магазинов «Русский Разгуляйка». В первый раз дело закончилось мировым соглашением (на каких условиях, неизвестно), а во второй — суд вернул заявление истцу. Повторных действий в этом направлении тот пока не предпринимал.
 
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Автор: Петр Савельев
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