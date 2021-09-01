«Истец злоупотребил правом» — «Командору» разрешили не платить за товарный знак
Суд по интеллектуальным правам отказал предпринимателю, который предъявил торговой сети иск на 20 млн рублей за использование принадлежащего ему товарного знака.
Суд посчитал, что действия Ибатуллина свидетельствуют не о стремлении его защитить право на знак обслуживания, а исключительно «о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и несоответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации», — рассказали в «Командоре».
Марка «К» от торговой сети «Командор» удостоена ежегодной премии Private Label Awards в номинации «Развитие СТМ в региональной сети». Церемония награждения прошла в Москве.
Уфимский бизнесмен подал новый иск «Командору» на 1 млрд рублей
ИП Азамат Ибатуллин подал в арбитражный суд исковое заявление к «Торговая сеть «Командор» о незаконном использовании товарного знака суммой в 1 млрд рублей.
Региональные торговые сети обсудили наступление федеральных игроков
На ежегодной московской «Неделе ритейла» представители регионов обсудили, за счет чего региональные торговые сети могут эффективно противостоять крупным федеральным игрокам.