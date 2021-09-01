«Истец злоупотребил правом» — «Командору» разрешили не платить за товарный знак

Суд по интеллектуальным правам отказал предпринимателю, который предъявил торговой сети иск на 20 млн рублей за использование принадлежащего ему товарного знака.

Розничную сеть «Командор» освободили от необходимости платить 20 млн рублей за использование товарного знака. Об этом рассказали в пресс-службе ретейлера.

С подобным иском к компании уфимский предприниматель Азамат Ибатуллин обратился еще в 2018 году. Он посчитал, что компания неправомочно использовала зарегистрированный им товарный знак «Командор».

За три с лишним года тяжб суд дважды вставал на сторону истца, назначая компенсацию в 600 000 рублей. Суд же по интеллектуальным правам дважды отменял эти решения и дело отправлялось на повторное рассмотрение. В итоге, в апреле 2021 года, Третий арбитражный апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, но изменил сумму требований, увеличив ее до 20 млн рублей.

Ретейлер не согласился с таким поворотом событий и снова пошел в суд по интеллектуальным правам. Позиция компания состояла в том, что использовать название «Командор» она начала до того, как Ибатуллин зарегистрировал товарный знак. К тому же, предприниматель не пользовался им, а безвозмездно передал другому бизнесмену.

На днях рассмотрение дела завершилось и суд по интеллектуальным правам отменил решение арбитражного суда, усмотрев в действиях истца «злоупотребление правом».

Суд посчитал, что действия Ибатуллина свидетельствуют не о стремлении его защитить право на знак обслуживания, а исключительно «о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и несоответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации», — рассказали в «Командоре».

Правда, на этом история взаимоотношений «Командора» и ИП Ибатуллина вряд ли закончится — в Арбитражном суде Красноярского края лежит еще два заявления от предпринимателя с аналогичными требованиями.

Помимо «Командора» Азамат Ибатуллин в Красноярске дважды по такой же схеме пытался судиться с сетью магазинов «Русский Разгуляйка». В первый раз дело закончилось мировым соглашением (на каких условиях, неизвестно), а во второй — суд вернул заявление истцу. Повторных действий в этом направлении тот пока не предпринимал.

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