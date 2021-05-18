Уфимский бизнесмен подал новый иск «Командору» на 1 млрд рублей

ИП Азамат Ибатуллин подал в арбитражный суд исковое заявление к «Торговая сеть «Командор» о незаконном использовании товарного знака суммой в 1 млрд рублей.

В апреле 2021 года третий арбитражный апелляционный суд Красноярского края вынес решение о незаконном использовании ООО «Торговая сеть «Командор» обозначения «Командор» «при реализации товаров, в том числе в фирменном наименовании, на вывесках магазинов, в названии магазинов». Суд постановил взыскать с ответчика 20 млн рублей компенсации за 2017 год.

В последнем иске г-н Ибатуллин требует компенсацию за использование обозначения за период 2018…2020 годы, которую истец изначально оценил в 278,3 млрд рублей. Однако затем ИП снизил сумму требований до 1 млрд, — сообщается на сайте арбитражного суда.

Предварительное судебное заседание назначено на начало июня.

Красноярский холдинг «Командор» по данным на собственном портале компании, «управляет самой крупной в Восточной Сибири сетью продуктовых магазинов» из более 300 торговых точек. Выручка компании в 2020 году составила 51,9 млрд рублей, чистая прибыль — 563,6 млн рублей.