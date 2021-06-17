«Командор» в пятый раз завоевал награду за развитие собственных торговых марок

Марка «К» от торговой сети «Командор» удостоена ежегодной премии Private Label Awards в номинации «Развитие СТМ в региональной сети». Церемония награждения прошла в Москве.

Премия вручалась в 25 номинациях за вклад в развитие контрактного производства и собственных торговых марок (СТМ) за прошедший год. Private Label Awards присуждается на основе мнений покупателей и оценок экспертного совета.

«Командор» становился лауреатом премии в 2016, 2017, 2019 и 2020 годах.

Как отметила коммерческий директор СТМ Екатерина Целлермаер, компания намерена и дальше наращивать долю собственных марок в товарообороте, а также расширять ассортимент продукции. Так, например, под маркой «К» выпускается уже более 300 наименований товаров.