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Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»

Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»
Иллюстрация: facebook.com

Виктор Бахов, директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр», вчера поздно вечером выложил в фейсбуке прощальный пост.

#НОВОСТИ

Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром» 1Прощай Красный Яр. Наши 10 лет были увлекательными и пролетели как миг. Ты многое мне дал, многому научил. Ты стал важной частью моей жизни, а мне удалось стать важной частью твоей. Но теперь пора двигаться дальше! Всех с кем работал - уважаю и благодарю! Уверенно смотрю вперёд и помню: «Любовь - есть!!!», — написал Бахов.

Напомним, что Виктор Бахов получил должность директора по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» в Красноярске в 2011 году. До этого он трудился руководителем отдела маркетинга в ООО ГК «Дюла», специалистом по рекламе в УК «Менеджмент актив», специалистом отдела рекламы ОАО «Красноярское ЦАВС».

Бахов закончил специалитет СибГАУ им. Решетнева в 2008 году, лицей №28 в 2002 году.

 

Автор: Петр Савельев
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