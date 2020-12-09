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Азербайджанским помидорам запретили въезд в Россию. Красноярские сети ищут замену

Азербайджанским помидорам запретили въезд в Россию. Красноярские сети ищут замену
Иллюстрация: pixabay.com

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. Якобы в плодоовощной продукции в последние полтора месяца неоднократно находили вредителей.

#НОВОСТИ

По данным ведомства, с 22 октября 2020 года было зафиксировано 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Запрет вступает в силу с 10 декабря.

По мнению директора Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаила Глушкова, которое публикует РИА «Новости», ограничительные меры не вызовут дефицита помидоров и яблок в России. Тем не менее, ритейлеры уже меняют свои планы. По сведениям DK.ru, федеральные сети в поисках альтернативы обратили свое внимание на продукцию армянских фермеров.

Представители красноярских торговых сетей так оценили ситуацию.

Виктор Бахов, директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон»

- Логично предположить, что из-за роста спроса доступные производители повысят цену на товар. Это коснется томатов. Уже сейчас мы видим рост закупа. Каков будет процент повышения – покажет время. Но для покупателя цены мы повышать не планируем, примем удар на себя, будем искать альтернативы.

Самый вкусный томат – тот, который вырос на солнце. Но он и более дорогой. В нашей сети были представлены розовые томаты из Узбекистана и Азербайджана, красные из Ташкента. (Турцию не возим, так как это далеко, и продукт доходит до прилавка некрасивым.) Речь идет о товаре не первой ценовой категории, но нашим покупателям они нравились. Поэтому мы обязательно найдем замену. В целом, у нас есть условные заменители, поставщики из Новосибирска и Волгограда и эксклюзив из Хакасии, но в ограниченном объёме. Если же говорить о массовом продукте – то в этом сегменте мало что изменится. Роста цен или проблем с наличием мы тут не ожидаем.

К вопросу о яблоках – ситуация не критичная. Кабардино-Балкария, Краснодар, Сербия и Молдова полноценно закрывают спрос. Рост цен, если и будет, то традиционный сезонный.

 

Пресс-служба ГК «Командор»

- Азербайджанских яблок в нашей сети меньше 1%, покупатели их отсутствие, скорее всего, не заметят.

По томатам ситуация не столь однозначная. Азербайджанских помидоров на наших прилавках примерно 5%, для них сейчас просто не сезон. В основном, это томаты на ветке, «сливка», небольшое количество розовых помидоров.

В сезон (а он длится примерно с марта по июнь включительно), процент томатов из Азербайджана увеличивается, и может достигать 25-30% в зависимости от урожайности.

Помимо Азербайджана мы закупаем томаты в России, Турции, Узбекистане, Казахстане, если к сезону ограничение не снимут, будем увеличить объемы поставок из этих стран.

Насчет роста цен сегодня можем сказать пока только следующее: дефицит помидоров из конкретного региона может повлиять и на стоимость аналогичных сортов и других производителей. Например, могут подняться в цене и российские помидоры на ветке. Но делать такие прогнозы сейчас преждевременно.

 

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