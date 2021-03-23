Красноярцы стали меньше покупать на рынках и ярмарках

Фокус покупок при этом еще больше сместился в сторону продуктов. Также красноярцы стали чаще приобретать товары в Интернете. Хотя в целом на покупки стали тратить меньше.

В общем обороте розничной торговли Красноярского края доля покупок, совершенных на рынках и ярмарках, в феврале 2021 года снизилась с 1% до 0,7%, сообщает Красноярскстат. Весь остальной объем продаж проходил через торгующие организации и индивидуальных предпринимателей.

Продажи через Интернет в феврале 2021-го по отношению к этому же месяцу предыдущего года выросли на 77,3%. Их доля в общем обороте краевой розницы составила 2,2% против 1,4% годом ранее.

Несмотря на то, что в структуре покупок красноярцев по-прежнему преобладают непродовольственные товары, их доля за первые два месяца этого года снизилась на 1,4 процентных пункта по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года — с 53,9% до 52,5%. Соответственно до 47,5% выросла доля пищевых продуктов.

В целом оборот розничной торговли Красноярского края в феврале 2021 года составил 44,9 млрд рублей, в сопоставимых ценах это 6,5% меньше, чем в феврале 2020-го.