Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
74,60
88,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы стали меньше покупать на рынках и ярмарках

Красноярцы стали меньше покупать на рынках и ярмарках
Иллюстрация: conceitos.com

Фокус покупок при этом еще больше сместился в сторону продуктов. Также красноярцы стали чаще приобретать товары в Интернете. Хотя в целом на покупки стали тратить меньше.

#НОВОСТИ
В общем обороте розничной торговли Красноярского края доля покупок, совершенных на рынках и ярмарках, в феврале 2021 года снизилась с 1% до 0,7%, сообщает Красноярскстат. Весь остальной объем продаж проходил через торгующие организации и индивидуальных предпринимателей.
 
Продажи через Интернет в феврале 2021-го по отношению к этому же месяцу предыдущего года выросли на 77,3%. Их доля в общем обороте краевой розницы составила 2,2% против 1,4% годом ранее.
 
Несмотря на то, что в структуре покупок красноярцев по-прежнему преобладают непродовольственные товары, их доля за первые два месяца этого года снизилась на 1,4 процентных пункта по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года — с 53,9% до 52,5%. Соответственно до 47,5% выросла доля пищевых продуктов.
 
В целом оборот розничной торговли Красноярского края в феврале 2021 года составил 44,9 млрд рублей, в сопоставимых ценах это 6,5% меньше, чем в феврале 2020-го.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Путин проведет выходные в ХакасииПутин проведет выходные в Хакасии
  • Садоводствам выделены региональные гранты на 50 млн рублейСадоводствам выделены региональные гранты на 50 млн рублей
  • Интерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей РоссииИнтерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей России
  • КЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадкахКЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадках
  • «Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.