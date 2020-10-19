Сеть «Красный Яр» открыла корнеры с продуктами для ЗОЖ

До конца года ритейлер обещает запустить «полезные» корнеры во всех 65 магазинах сети в Красноярске, Лесосибирске и Абакане.

Ассортимент для ЗОЖ-корнеров формируется на основе потребностей покупателей сети. Проанализировав чеки, мы выяснили, что клиенты регулярно ищут на полках гастронома «правильные» сладости, продукты без глютена, растительное молоко, масла холодного отжима и спортивное питание. Запрос на полезные готовые рационы питания с просчитанным калоражем есть и к нашей кухне. Именно в этом направлении мы планируем двигаться дальше», — комментирует директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Виктор Бахов.

Как сообщили в пресс-службе сети, сейчас в ассортименте представлено представлено более 200 наименований специальных продуктов для здорового питания. Они встречаются в 3% совершаемых в сети покупок. Разнообразие предложения в ЗОЖ-корнерах зависит от площади магазина.