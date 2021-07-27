«СберМаркет» включил доставку из «Батонов»

Немногим меньше месяца назад сервис начала по-быстрому доставлять из магазинов «старшего брата» «Батона» — сети «Красный Яр». Сейчас к нему подключено более 20 торговых точек компании.

Сеть магазинов-дискаунтеров «Батон» вошла в проект быстрой доставки сервиса «СберМаркет». Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе ритейлера.

Пока эта услуга будет работать в 33 «Батонах» — товары из них, среди которых продуты питания и прочие товары (кроме алкоголя и сигарет), будут доставлять покупателям, живущим в радиусе 2 км от конкретного магазина. Скорость реагирования обещают сохранить на уровне 20 минут. А при чеке от 300 рублей доставка будет бесплатной.

На первом этапе к быстрой доставке от „СберМаркета“ мы подключим 3-5 „Батонов“, а остальные — в течение месяца», — рассказали в торговой сети.

Примерно месяц назад к этому сервису подключилась сеть гастрономов «Красный Яр», «дочкой» которой является и «Батон». Стартовал «Яр» с 13 магазинов, но к концу прошлой недели их было уже 25.

Также с быстрой доставкой от «СберМаркета» сейчас работает сеть супермаркетов «Командор». К сервису также подключено 33 магазина.

Обновлено в 14:07: Как рассказали DK.RU в сети «Батон» (со ссылкой на «СберМаркет»), сервис обещает подключить быструю доставку из всех заявленных 33-х магазинов до конца этой недели.

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