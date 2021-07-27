Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.07
74,09
87,31
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«СберМаркет» включил доставку из «Батонов»

«СберМаркет» включил доставку из «Батонов»
Иллюстрация: "Батон"

Немногим меньше месяца назад сервис начала по-быстрому доставлять из магазинов «старшего брата» «Батона» — сети «Красный Яр». Сейчас к нему подключено более 20 торговых точек компании.

#НОВОСТИ
Сеть магазинов-дискаунтеров «Батон» вошла в проект быстрой доставки сервиса «СберМаркет». Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе ритейлера.
 
Пока эта услуга будет работать в 33 «Батонах» — товары из них, среди которых продуты питания и прочие товары (кроме алкоголя и сигарет), будут доставлять покупателям, живущим в радиусе 2 км от конкретного магазина. Скорость реагирования обещают сохранить на уровне 20 минут. А при чеке от 300 рублей доставка будет бесплатной.
На первом этапе к быстрой доставке от „СберМаркета“ мы подключим 3-5 „Батонов“, а остальные — в течение месяца», — рассказали в торговой сети.
Примерно месяц назад к этому сервису подключилась сеть гастрономов «Красный Яр», «дочкой» которой является и «Батон». Стартовал «Яр» с 13 магазинов, но к концу прошлой недели их было уже 25.
 
Также с быстрой доставкой от «СберМаркета» сейчас работает сеть супермаркетов «Командор». К сервису также подключено 33 магазина.
 
Обновлено в 14:07: Как рассказали DK.RU в сети «Батон» (со ссылкой на «СберМаркет»), сервис обещает подключить быструю доставку из всех заявленных 33-х магазинов до конца этой недели.
 
Читайте также:
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Арестована очередная порция имущества Анатолия БыковаАрестована очередная порция имущества Анатолия Быкова
  • Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?
  • Трижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDISТрижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDIS
  • Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из КрасноярскаNordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска
  • Конкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатовКонкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.