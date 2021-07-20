«Командор» прописался на «СберМаркете»

Быстрая доставка из магазинов сети пока будет доступна только жителям Красноярска, поживающим в радиусе двух километров от точек, подключенных к сервису.

Сервис быстрой доставки «СберМаркет» начал работу с сетью супермаркетов «Командор». Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

В проекте задействовано 33 магазина сети — жители домов, находящихся рядом с ними, теперь смогут заказать доставку непосредственно из этих торговых точек, выбрав из примерно 20 000 товарных позиций, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, детские товары и прочее.

Собирать товары будут специально обученные специалисты «СберМаркета». Время доставки обещают — от 20 минут до часу. Минимальный чек — 300 рублей. Оплатить можно либо банковской картой (банковским переводом), либо наличными через банкомат «Сбера». Сама же доставка бесплатная.