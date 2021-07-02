Сеть «Красный Яр» вошла в СберМаркет

Компания стала первым региональным партнером проекта в России. Пока доставка будет осуществляться только из 13 магазинов, но в скором времени их количество практически удвоится.

Сеть гастрономов «Красный Яр» подключилась к проекту быстрой доставки СберМаркет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Через этот сервис будут доставляться продуты питания, блюда собственного производства и прочие товары (кроме алкоголя и сигарет), но только покупателям, живущим в радиусе 2 км от магазина, ставшего частью проекта. Пока таких точек 13, но обещают, что в скором времени их количество увеличится до 25.

Как говорят в «Красном Яре», небольшое расстояние, которое придется преодолевать курьерам, позволит доставлять заказы в течение 20 минут с момента подачи заявки, а стоимость покупки, при которой за доставку не нужно будет дополнительно платит, составит всего 300 рублей. Работать курьерская служба будет с 10:00 до 21:30.

На СберМаркете будет продаваться более 90% ассортимента гастрономов „Красный Яр“ за исключением сигарет и алкоголя. Оформить заказ можно на сайте доставки или в приложении сервиса. Для клиентов быстрой доставки СберМаркета доступны цены с учетом скидки, аналогичной при использовании карты „Премия“», — говорят в сети гастрономов.