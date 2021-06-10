«Командор» запустил новый формат магазинов – дискаунтер у дома

Это небольшие магазинчики в жилых домах, в шаговой доступности, с продуктами на каждый день по низким ценам. Магазины будут работать под брендом «Хороший».

В компании поясняют, что в ассортименте будут самые необходимые повседневные товары: хлеб, молоко, фрукты, овощи, сладости, снеки, свежая курица и т.д.

Первый дискаунтер в формате «Хороший мини» начал работу в жилом квартале «Южный берег». В магазине на площади 120 квадратных метров представлено порядка 1000 наименований товаров.

Для «Командора» новый формат – пока эксперимент. В компании отмечают, что для многих покупателей по-прежнему важен фактор цены, что и привлекает людей в дискаунтеры. В то же время зарождается представление о том, что магазины низких цен – это не только низкая стоимость товара, но и в какой-то мере философия рационального, осознанного потребления.

В ближайшее время в магазине будет доступен новый сервис «Командора» «Сканируй сам» (возможность самостоятельной оплаты товаров), кроме того, скоро во всех дискаунтерах сети начнет работать программа лояльности «Копилка».