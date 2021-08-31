Красноярцам нужен интернет, чтобы есть
Аналитики «МегаФона» выяснили, что жители Красноярского края стали заказывать еще больше еды с доставкой на дом, чем в период самоизоляции в 2020 году.
Как высянилось, трафик на сайт и приложения, которые позволяют заказывать на дом готовые блюда, вырос в первом полугодии 2021 года в четыре раза по сравнению с первым поугодием 2020-го.
Самый резкий скачок востребованности «еды на дом» зафиксирован в апреле 2020 года, когда в крае был введен строгий режим самоизоляции, – тогда трафик на сервисы доставки за месяц вырос более чем в 100 раз.
В этом году в топе-3 местных сервисов у красноярцев – это сетевая пиццерия, доставка готовых блюд известной ресторанной сети и одна из старейших в городе доставка суши. При этом пиццу горожане предпочитают заказывать на дом в полтора раза чаще, чем японскую еду.
Втрое вырос трафик и на сервисы по доставке продуктов из супер- и гипермаркетов, в этом сегменте лидируют федеральные операторы.
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