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На поддержку АПК Красноярского края в следующем направят более 9 млрд рублей

На поддержку АПК Красноярского края в следующем направят более 9 млрд рублей
Иллюстрация: krasagro.ru

Деньги пойдут на развитие сельхозкооперации, малых форм хозяйствования и прочих направлений.

#НОВОСТИ

Финансирование госпрограммы Красноярского края Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2023 составит около 9,2 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Деньги будут распределяться по семи подпрограммам. Большая часть из них будет финансироваться совместно с федеральным бюджетом.

Также в программе предусмотрена реализация в крае девяти инвестпроектов до 2025. В частности, планируется построить селекционно-семеноводческий центр, тепличный комбинат, молочные комплексы, завод по глубокой переработке пшеницы, а также дополнительные мощности по производству мяса птицы.

Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 17,3 млрд рублей. В результате объем производства продукции АПК в крае увеличится на 39,6% и достигнет 270 млрд рублей.

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Посевные площади под это культурой в этом году удвоены. Соответственно, примерно также может увеличиться и урожай.

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С начала этого года экспорт продуктов из региона ощутимо прибавил в денежном выражении, а по некоторым направлениям рост и вовсе был кратным.

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Максимальный размер субсидиии – 3 млн рублей. Но понадобится софинансирование.

Автор: Петр Савельев
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