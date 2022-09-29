На поддержку АПК Красноярского края в следующем направят более 9 млрд рублей

Деньги пойдут на развитие сельхозкооперации, малых форм хозяйствования и прочих направлений.

Финансирование госпрограммы Красноярского края Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2023 составит около 9,2 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Деньги будут распределяться по семи подпрограммам. Большая часть из них будет финансироваться совместно с федеральным бюджетом.

Также в программе предусмотрена реализация в крае девяти инвестпроектов до 2025. В частности, планируется построить селекционно-семеноводческий центр, тепличный комбинат, молочные комплексы, завод по глубокой переработке пшеницы, а также дополнительные мощности по производству мяса птицы.

Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 17,3 млрд рублей. В результате объем производства продукции АПК в крае увеличится на 39,6% и достигнет 270 млрд рублей.

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Максимальный размер субсидиии – 3 млн рублей. Но понадобится софинансирование.