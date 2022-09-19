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Красноярских фермеров позвали за грантами на агротуризм

Красноярских фермеров позвали за грантами на агротуризм
Иллюстрация: vk.com/public184318875

Максимальный размер субсидиии – 3 млн рублей. Но понадобится софинансирование.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае стартовала грантовая программа развития агротуризма, народных художественных промыслов, создание мест общепита, а также переработку дикорастущей продукции, промысловую охоту, вылов и переработку рыбы в районах Крайнего Севера. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Размер гранта составляет до 3 млн рублей. Выдается он на условии 20-процентного софинансирования со стороны предпринимателя. Претендовать на него могут фермеры, индивидуальные предприниматели и сельхозкооперативы.

Полученные деньги можно потратить строительство помещений, дорог, заграждений, инженерных сете и подключение к ним зданий и сооружений. Также на них можно купить технику, инвентарь, автотранспорт и оборудование для ведения несельскохозяйственного бизнеса. На освоение гранта у агрария будет год.

Поддержка стимулирует представителей малого агробизнеса края осваивать дополнительные направления деятельности на селе. Такое развитие помогает укрепить финансовое положение хозяйств, создать новые рабочие места, тем самым повысить качество жизни людей в сельских территориях края», — говорит Леонид Шорохов, глава Минсельхоза Красноярского края.

Подать заявку можно до 23 сентября 2022. Подробнее о гранте и правилах участия в программе можно почитать здесь.

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Автор: Петр Савельев
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