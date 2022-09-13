Популяризацию предпринимательства оплатят из бюджета

Деньги будут выделяться по краевой госпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности».

До 500 тыс. рублей могут получить некоммерческие предприятия Красноярского края на реализацию проектов, направленных на популяризацию предпринимательства в регионе. Об этом рассказали в краевом агентстве развития МСП.

Деньги будут выделяться в виде грантов с софинансированием не менее 10% от общей стоимости проекта.

Основными критериями отбора станут:

наличие у авторов проекта ресурсов для проведения мероприятия (помещение, собственные денежные средства и т.д.);

наличие опыта реализации различных проектов;

актуальность и социальная значимость проекта;

экономическая обоснованность сметы расходов;

информационная открытость самой организации.

С помощью данного гранта мы планируем поддержать мероприятия некоммерческих организаций, благодаря которым предпринимательская деятельность станет более привлекательной среди жителей края, в том числе среди молодёжи, повысится уровень финансовой грамотности и прочих компетенций у представителей малого и среднего бизнеса», — говорят в агентстве.

Заявки на гранты принимаются до 12 октября 2022. Подробнее о программе здесь.

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