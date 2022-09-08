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Социальные предприятия края смогут получить 0,5 млн рублей на поддержку

Социальные предприятия края смогут получить 0,5 млн рублей на поддержку
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: Alyibel

Получить грант на сумме до 500 тысяч рублей социальные предприниматели Красноярского края могут благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

#НОВОСТИ

Помощь оказывается на условиях софинансирования — предприниматель должен вложить не мене 25%.

Чтобы побороться за грант, предприниматели должны пройти специальное обучение в центре «Мой бизнес». Кроме того, нужно обязательно состоять в федеральном реестре социальных предприятий, рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края:

В августе социальные предприниматели проходили специальное обучение в центре „Мой бизнес“. Предприниматели изучали стратегию развития социального предприятия, что нужно сделать, чтобы проект был инвестиционно-привлекательным, как продвигать свой бизнес на электронных торговых площадках и в социальных сетях, как масштабировать проект и т.д.».

В крае уже 38 предприятий, которые выполнили все условия и уже могут направлять заявку на грант, срок — до 30 сентября.

Заявки нужно отправить в агентство развития малого и среднего предпринимательства края.

Отметим, в прошлом году такую финансовую помощь получили 10 предприятий.

Ранее DK.RU сообщал, что 8 млн рублей на развитие могут получить малые и средние предприятия, которые разрабатывают производство новых решений в области искусственного интеллекта — для этого нужно участие в конкурсе «Старт-Искусственный интеллект-2» (очередь V).

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Автор: Юлия Тарабан
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