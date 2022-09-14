Предпринимателям Красноярского края помогут с выставками

Заявиться можно на любое мероприятие, независимо от того, в какой стране оно будет проходить.

Центр «Мой бизнес» в Красноярском крае начал принимать заявки от предпринимателей на поддержку их участия в выставках и ярмарках.

Рассчитывать на нее могут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в регионе. Центр возьмет на себя расходы, связанные с оформлением стенда, арендой выставочной площади и оборудования, регистрационным взносом и т.д.

Примечательно, что поддержку можно получить на участие в мероприятии в любой точке мира.

«Мы не ограничиваем предпринимателей в выборе тематики, уровня выставки или региона ее проведения. Предприниматели могут самостоятельно определить актуальное для них мероприятие», — говорит Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес».

Заявку на участие нужно отправить до 31 октября 2022 на электронный адрес: vopros@mb24.ru. Форма заявки здесь. Уточняющую информацию можно получить по телефону 8-800-234-0-124.

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