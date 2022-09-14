Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.09
60,45
61,31
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Предпринимателям Красноярского края помогут с выставками

Предпринимателям Красноярского края помогут с выставками
Иллюстрация: t.me/PRObusiness_region24

Заявиться можно на любое мероприятие, независимо от того, в какой стране оно будет проходить.

#НОВОСТИ

Центр «Мой бизнес» в Красноярском крае начал принимать заявки от предпринимателей на поддержку их участия в выставках и ярмарках.

Рассчитывать на нее могут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в регионе. Центр возьмет на себя расходы, связанные с оформлением стенда, арендой выставочной площади и оборудования, регистрационным взносом и т.д.

Примечательно, что поддержку можно получить на участие в мероприятии в любой точке мира.

«Мы не ограничиваем предпринимателей в выборе тематики, уровня выставки или региона ее проведения. Предприниматели могут самостоятельно определить актуальное для них мероприятие», — говорит Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес».

Заявку на участие нужно отправить до 31 октября 2022 на электронный адрес: vopros@mb24.ru. Форма заявки здесь. Уточняющую информацию можно получить по телефону 8-800-234-0-124.

Читайте также:

Популяризацию предпринимательства оплатят из бюджета

Деньги будут выделяться по краевой госпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности».

Социальные предприятия края смогут получить 0,5 млн рублей на поддержку

Получить грант на сумме до 500 тысяч рублей социальные предприниматели Красноярского края могут благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Красноярские предприниматели с 14 лет могут получить 0,5 млн рублей на свое дело

Красноярские предприниматели 14...25 лет впервые могут выиграть гранты на создание или развитие своего дела. Об этом сообщили в правительстве края.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска«Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска
  • В Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосованияВ Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосования
  • Суд снова арестовал имущество Анатолия Быкова на 9 млн рублейСуд снова арестовал имущество Анатолия Быкова на 9 млн рублей
  • В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»
  • «ПК Транспортные системы» привезет в Красноярск еще 12 троллейбусов«ПК Транспортные системы» привезет в Красноярск еще 12 троллейбусов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.