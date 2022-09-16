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Сахар, масло и молоко: чем Красноярский край кормит заграницу

Сахар, масло и молоко: чем Красноярский край кормит заграницу
Автор фото: pasja1000. Иллюстрация: pixabay.com

С начала этого года экспорт продуктов из региона ощутимо прибавил в денежном выражении, а по некоторым направлениям рост и вовсе был кратным.

#НОВОСТИ

За январь-август 2022 из Красноярского края за рубеж поставлено пищевой продукции $2,65 млн, что на 86,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом рассказали в региональном «Центра Агроаналитики» Минсельхоза России.

Сильнее всего выросли поставки сахарной продукции — с $0,1 тыс. до $1,344 млн. Также из края экспортировали:

  • дикоросы — $150,2 тыс.(+42,7%);
  • колбасу — $30,2 тыс. (+21,6%);
  • продукты перемола — $133,6 тыс. (+19,4%);
  • прочее (напитки, кондитерские изделия и т.п.) — $115,7 тыс (в 29 раз).

Основной объем экспорта продуктов из края пришелся на страны Азии — $1,9 млн. Почти втрое меньше закупила Восточная Европа (на $685,8 тыс), а в Северную было отгружено еды на $44,1 тыс.

Помимо этого Красноярский край поставил за рубеж масложировой продукции на $626,9 тыс., что на 79,6% больше, чем годом ранее. Основная доля в этих поставках принадлежит рапсовому маслу — $615,8 тыс., что в 5 раз превосходит показатели восьми месяцев 2021. Остальное — майонез и другие соусы. Также вдвое вырос экспорт молочной продукции — до $155,8 тыс. В основном это молоко и сливки — $153,5 тыс.

Главный потребитель этих продуктов — все та же Азия. Масложировой продукции туда отправлено на $626,8, а молочки — на $152,7 тыс. Остальное разошлось по Ближнему Востоку и Закавказью.

В целом же продукции агропромышленного комплекса Красноярского края с начала года экспортировано на $12,3 млн. Основная часть здесь — зерно, в общем объеме поставок оно занимает 44,1%.

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Основная масса красноярского зерна разошлась по России. На экспорт отправилась лишь малая его часть.

Красноярский край стал больше импортировать овощей и фруктов

По объемам ввоза из-за рубежа растительной продукции регион сильно прибавил с начала года. И все за счет этого сегмента.

Экспортерам Красноярского края оплатят логистику

В регионе начала работать новая программа господдержки. Пока она рассчитана на два года.

Автор: Петр Савельев
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