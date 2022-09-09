Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
61,18
60,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Поставки зерна из Красноярского края перевалили за 1 млн тонн

Поставки зерна из Красноярского края перевалили за 1 млн тонн
Иллюстрация: pixabay.com

Основная масса красноярского зерна разошлась по России. На экспорт отправилась лишь малая его часть.

#НОВОСТИ
За восемь месяцев 2022 из Красноярского края вывезено 1,2 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
 
Более 1 млн тонн (+39% год к году) из этого объема отправилось в другие регионы России. На экспорт же отгрузили лишь 105,8 тыс. тонн (-38,8%). Правда, стоит учесть, что еще 35,2 тыс. тонн ушло в порты Санкт-Петербурга и Новороссийска для дальнейшей отправки за границу (в прошлом году эта цифра была на уровне 46,8 тыс. тонн).
 
Основные экспортные направления — это Беларусь (77,2 тыс. т рапса), Китай (10,1 тыс. т зерна, 0,7 т льна), Казахстан (2,7 тыс. т зерна, 1,3 т рапса и 1,6 т гороха), Киргизию (3,7 тыс. т зерна, 0,4 тыс. т гороха), Монголию (1,2 тыс. т зерна) и Латвию (0,3 тыс. т зерна). Года назад лидировала Монголия (97,9 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса). В Белоруссию же было отгружено лишь 23,7 тыс. тонн рапса.
 
Что же касается внутрироссийских поставок, то в 2022 красноярское зерно отгружалось в Челябинскую, Ленинградскую, Псковскую и Свердловскую области.
 
Читайте также:
Контейнерный экспорт по КрасЖД просел на 2%

В целом этот сегмент перевозок продолжает расти, но основной прирост идет по внутрироссийским направлениям, а вот эскортное сокращается.

Урожай зерновых превысил 2020 и 2021 в Красноярском крае

В регионе убрано 22,4% зерновых и зернобобовых, намолочено 740,6 тыс. т зерна. Урожайность превышает показатели 2021 и 2020.

В Красноярском крае стали сеять меньше картофеля, но больше зерна

В целом посевные площади региона в этом годы перевалили за полторы тысячи гектаров, что немного больше, чем в прошлом.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Топ-8: самый-восточный-миллионник перерос СамаруТоп-8: самый-восточный-миллионник перерос Самару
  • Ближе к делу: директор клуба «Миллиард» рассказал о закулисье успешных бизнесовБлиже к делу: директор клуба «Миллиард» рассказал о закулисье успешных бизнесов
  • Брат кота с проспекта Мира появился на правом берегу КрасноярскаБрат кота с проспекта Мира появился на правом берегу Красноярска
  • Силовики провели обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта»Силовики провели обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта»
  • В Красноярск везут первое прогулочное электросудноВ Красноярск везут первое прогулочное электросудно
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.