Поставки зерна из Красноярского края перевалили за 1 млн тонн

Основная масса красноярского зерна разошлась по России. На экспорт отправилась лишь малая его часть.

За восемь месяцев 2022 из Красноярского края вывезено 1,2 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Более 1 млн тонн (+39% год к году) из этого объема отправилось в другие регионы России. На экспорт же отгрузили лишь 105,8 тыс. тонн (-38,8%). Правда, стоит учесть, что еще 35,2 тыс. тонн ушло в порты Санкт-Петербурга и Новороссийска для дальнейшей отправки за границу (в прошлом году эта цифра была на уровне 46,8 тыс. тонн).

Основные экспортные направления — это Беларусь (77,2 тыс. т рапса), Китай (10,1 тыс. т зерна, 0,7 т льна), Казахстан (2,7 тыс. т зерна, 1,3 т рапса и 1,6 т гороха), Киргизию (3,7 тыс. т зерна, 0,4 тыс. т гороха), Монголию (1,2 тыс. т зерна) и Латвию (0,3 тыс. т зерна). Года назад лидировала Монголия (97,9 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса). В Белоруссию же было отгружено лишь 23,7 тыс. тонн рапса.

Что же касается внутрироссийских поставок, то в 2022 красноярское зерно отгружалось в Челябинскую, Ленинградскую, Псковскую и Свердловскую области.

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