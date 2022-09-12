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Экспортерам Красноярского края оплатят логистику

Экспортерам Красноярского края оплатят логистику
Иллюстрация: vk.com/segezhagroup

В регионе начала работать новая программа господдержки. Пока она рассчитана на два года.

#НОВОСТИ
Компаниям лесопромышленного и химического комплексов в Красноярском крае, поставляющим свою продукцию за рубеж, компенсируют до 80% затрат на транспортировку. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства.
 
Максимальный размер субсидии, на которую могут рассчитывать бизнесмены, составляет 500 млн рублей на одну организацию. Правда, дадут ее только в случае, если расходы на логистику не превышают 11% от стоимости экспортированного товара.
 
Действие программы распространяется на поставки, которые проводились с 01 июля 2021 по 30 июня 2022. Транспортные издержки более поздних поставок компенсируют уже в следующем году. Плюс в 2023 список отраслей, представители которых смогу рассчитывать на субсидию, пополнится машиностроением, фармацевтикой, легкой промышленностью и т.д.
 
Также в 2023 предельный размер господдержки по этой программе снизится до 300 млн рублей на одну компанию. Зато увеличиться доля, которую могут занимать транспортные издержки, в общей стоимости поставки — до 25% стоимости отгруженного товара.
 
Подробнее о программе можно узнать здесь.
 
Отбор на получение субсидии проводит Минпромторг России. Заявки принимаются до 15 сентября.
 
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Автор: Петр Савельев
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