На въездах в Красноярск могут появиться логистические центры для грузовиков
С таким предложением выступил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Предлагаю вернуться к вопросу создания логистических центров на въездах в город Красноярск большегрузного автотранспорта с целью отстоя и разгрузки, исключив перемещение их по краевому центру», — сообщил Александр Речицкий на заседании оперативного штаба по вопросам введения на территории Красноярского края режима базовой готовности.
Он предлагает установить там систему безопасности и интегрировать ее в АПК «Безопасный город». По словам Александра Речицкого, при помощи «Безопасного города» в этом году были задержаны подозреваемые по 138 преступлениям, разыскан 261 автомобиль, выявлено более 2500 административных правонарушений.
Сейчас в Красноярске сотрудники ДПС усилили проверку большегрузов, а также всего транспорта, которым управляют иностранцы.
При этом, в каждом конкретном случае мы подходим индивидуально, исключая избыточную требовательность», — отметил Александр Речицкий.
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