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Красноярцам вернут 8 рублей за проезд при оплате картой МИР

Красноярцам вернут 8 рублей за проезд при оплате картой МИР
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: 12019

Карту необходимо добавить в приложения Mir Pay или Samsung Pay на смартфоне. Акция начала действовать уже с 1 сентября.

#НОВОСТИ

Чтобы получить проезд со скидкой, красноярцам нужно приложить смартфон к терминалу в автобусе, троллейбусе или трамвае, затем дождаться подтверждения оплаты.

Смартфон должен работать на операционной системе Android и поддерживать технологию беспроводной передачи данных.

При этом при оплате у красноярцев будет списываться вся сумма — 32 рубля, однако потом часть денег возвращается на карту, рассказал Илья Зайцев, депутат краевого парламента.

При оплате телефоном, который работает на системе Android, через банковский терминал с помощью приложений MirPay и SamsungPay, действительно, на карте блокируется 32 рубля. Но после обработки операции роботом, 8 рублей будут возвращены», — пояснил он.

К акции подключились 40 красноярских перевозчиков. На автобусах, которые участвуют в проекте платежной системы «Мир», появятся наклейки с информацией о том, что на этом маршруте действует скидка.

Отметим, ездить со скидкой в городском транспорте красноярцы смогут до 31 декабря 2022 года.

Ранее DK.RU сообщал, что в автобусах города перестала работать оплата за проезд через приложение «Транспорт Красноярска». Оператор по сбору средств объяснил это участившимися случаями некорректной работы.

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Автор: Юлия Тарабан
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