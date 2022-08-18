Красноярцы недовольны отключением «Транспорта Красноярска». Возможно, дело не в сбоях
Массовые сообщения с жалобами горожан на отключение популярного приложения для оплаты проезда «Транспорт Красноярска» опубликовал в своём телеграм-канале депутат Заксобрания края Илья Зайцев.
Горожане рассказывают, что в автобусах творится «вакханалия», кондукторы не успевают обслуживать пассажиров, а в департаменте транспорта не могут объяснить, что случилось с приложением.
«Помогите вернуть оплату через приложение в транспорте. Всех обзвонила — всем наплевать на нас», — пожаловалась красноярка.
«Илья, в автобусах кондукторы не успевают выдавать билеты, кричат, посылают. Было же так удобно, а теперь обратно в каменный век?» — возмутился красноярец.
И это, по словам депутата, лишь «малая часть сообщений, которые сегодня пришли от жителей».
При этом в городских электричках никаких сбоев с оплатой через «Транспорт Красноярска» нет. Удалось оплатить проезд через приложение и пассажирам 65-го и 82-го маршрутов.
Напомним, как сообщал оператор по сбору средств АО «Айком», приостановить работу «Транспорта Красноярска» пришлось из-за участившихся случаев некорректной работы, которые невозможно решить оперативно в ручном режиме.
Однако, по мнению Ильи Зайцева, приложение перестало работать не из-за сбоев.
«Если вопрос в сбоях в приложении, тогда почему оно нормально работает в городских электричках? Это подтверждают и пассажиры, и сама компания. Перевозчики рассказывают, что сначала удивились сообщению о сбоях в приложении компании АО „Айком“, а потом еще больше удивились, когда узнали, что это минимум на два месяца», — отметил народный избранник.
По его словам, ситуация со сбоем в работе мобильного приложения возникла из-за того, что московское АО «Айком» пользуется приложением красноярского разработчика, а интерес к красноярскому рынку проявляла другая новосибирская компания.
«Надеюсь, что интересы и удобство пассажиров окажется выше. И здесь вопрос к компании „Айком“. Потому что у нее прямые договоры с перевозчиками, минуя департамент транспорта. Хотя мне казалось бы правильным, чтобы оператором такой системы было муниципальное предприятие», — отметил Илья Зайцев.
Напомним, приложение «Транспорт Красноярска» перестало работать 18 августа. Когда красноярцы снова смогут оплачивать проезд онлайн — пока неизвестно.
Ранее DK.RU сообщал, что в следующем году Красноярск получит новые электробусы — город закупит 12 новых машин и 5 зарядных станций для них.
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