В Красноярске выставлены на продажу сразу два теплохода

Это теплоходы «Латвия» и «Лермонтов». Оба судна давно не использовались по назначению и стояли на приколе. Они были спущены на воду 70 лет назад.

Теплоход «Латвия», построенный в 1955 году, в последние десятилетия использовался как ресторан на воде. Его продают за 15 млн рублей.

За теплоход «Лермонтов», построенный в 1955 году, просят 1 млн рублей. После 2013 года судно не использовалось как речной транспорт. В 2015 году его приобрел Геннадий Гольдман, отец предпринимателя и депутата ЗС Романа Гольдмана. Сумма сделки — 2,2 млн рублей.

Напомним, недавно затонул в реке Мана вертолет Романа Гольдмана. Это случилось во время перевозки воздушного судна.