«От поля до прилавка»: назван лучший сельхозпроизводитель Красноярского края
В этом году на премию в этой номинации претендовало почти три десятка аграриев.
Обладателем премии «Человек года» в 2022 в Красноярске стал Валерий Левицкий, генеральный директор и основатель компании «Саянмолоко».
Это одно из самых технологичных молочных хозяйств в Красноярском крае. Его объем производства превышает 40 тыс. тонн в год, а бренд — «Семенишна» — известен по всему краю.
В лонг-листе номинации в этом году 26 агрокомпаний края. После первого отсева, осталось девять, которые и вошли в шорт-лист. Победителе же определили в ходе очного голосования во время заседания экспертного совета.
Помимо Левицкого в тройке лидеров оказались директор АО «Солгон» Борис Мельниченко и руководитель УК Goldman Group Роман Гольдман.
Соучредителем сельхоз номинации стала компания «ПакетМаркет», которая не только изготавливает упаковку для продуктов местных аграриев, но и помогает им с брендингом. Ее руководитель — Ольга Свежинская — и вручала награду победителю. Помимо статуэтки «Человек года» Валерию Левицкому подарили возможность при помощи «ПакетМаркета» разработать фирменный стиль и дизайн упаковки для сыра «Семенишна».
Премия «Человек года» в 2022 вручается в Красноярске уже в 13 раз. Ее учредителем является местная редакция журнала «Деловой квартал».