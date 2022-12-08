«От поля до прилавка»: назван лучший сельхозпроизводитель Красноярского края

В этом году на премию в этой номинации претендовало почти три десятка аграриев.

Обладателем премии «Человек года» в 2022 в Красноярске стал Валерий Левицкий, генеральный директор и основатель компании «Саянмолоко».

Это одно из самых технологичных молочных хозяйств в Красноярском крае. Его объем производства превышает 40 тыс. тонн в год, а бренд — «Семенишна» — известен по всему краю.

В лонг-листе номинации в этом году 26 агрокомпаний края. После первого отсева, осталось девять, которые и вошли в шорт-лист. Победителе же определили в ходе очного голосования во время заседания экспертного совета.

Помимо Левицкого в тройке лидеров оказались директор АО «Солгон» Борис Мельниченко и руководитель УК Goldman Group Роман Гольдман.

Соучредителем сельхоз номинации стала компания «ПакетМаркет», которая не только изготавливает упаковку для продуктов местных аграриев, но и помогает им с брендингом. Ее руководитель — Ольга Свежинская — и вручала награду победителю. Помимо статуэтки «Человек года» Валерию Левицкому подарили возможность при помощи «ПакетМаркета» разработать фирменный стиль и дизайн упаковки для сыра «Семенишна».

Премия «Человек года» в 2022 вручается в Красноярске уже в 13 раз. Ее учредителем является местная редакция журнала «Деловой квартал».