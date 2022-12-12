Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию

По обоим направлениям показатель вырос примерно одинаково.

По итогу 2022 средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Красноярском крае выросла на 7,9% и составила 34 ц/га, а рапса — на 6,7% до 22,2 ц/га. Такие данные опубликовал красноярский филиал «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ, подведя предварительные итоги деятельности АПК в регионе.

В ведомстве отмечают, что по средней урожайности этих культур край опередил и Сибирский федеральный округ (20,5 ц/га и 18,1 ц/га соответственно), и Россию в целом (33,8 ц/га и 20,9 ц/га соответствено).

По данным «Центра Агроаналитики», всего в 2022 в первоначальном весе (как говорят аграрии, в бункере) зерна и зернобобовых было намолочено 3,2 млн тонн (+9,9% к 2021), а рапса — 508,9 тыс. тонн (+36,5% к 2021). Также увеличилось производство картофеля — его собрали 113,8 тыс. тонн, что на 9,4%, чем годом ранее.

По итогу года ожидается рост и в животноводстве. Так, производство молока по плану должно составить 449,9 тыс. тонн (+0,2%), а скота и птицы на убой (в живом весе) — 136,8 тыс. тонн (+3%). Яиц же будет произведено меньше — 778,9 млн шт. в 2022 против 848,2 млн шт. в 2021.

Объем производства пищевых продуктов по прогнозам составит 77,6 млрд рублей (+10,4%), а сельхозпродукции в целом — 140,5 млрд (+14,6%).

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края, подобные результаты в основном связаны с технической модернизацией субъектов АПК (с начала года они приобрели 1 842 единицы техники и оборудования на 8,75 млрд рублей) и увеличением объема инвестиций в хозяйства (за год реализовано 43 инвестпроекта на 107 млрд рублей).

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