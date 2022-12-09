Красноярскому краю утвердили бюджет на 2023

Во втором и окончательном чтении доходы и расходы бюджета были увеличены.

В 2023 расходы бюджета Красноярского края составят 389 млрд рублей, а доходы — 344 млрд рублей. Такую версию главного финансового документа региона сегодня утвердила сессия Законодательного Собрания края.

Также был утвержден бюджет на плановый период 2024-2025.

При рассмотрении бюджета была внесена масштабная правительственная поправка, изменившая параметры бюджета в трехлетнем периоде по доходам на 39,5 млрд рублей и по расходам на 50,5 млрд рублей», — рассказали в региональном Минфине.

Как отметил министр финансов края Владимир Бахарь, принятый бюджет является сбалансированным.

Он обеспечивает реализацию основных приоритетов, сформированных в предыдущие годы, а также учитывает внешние вызовы и новые задачи, связанные с социально-экономическим и инфраструктурным развитием края», — сказал он.

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