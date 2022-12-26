Развитие города: Рубежи красноярского бюджета

Бюджет Красноярска на 2023 верстался в сложных условиях, но городским властям удалось не только сохранить его социальную направленность, но и усилить финансовые позиции города по многим направлениям.

Чего ждать от главного финансового документа города, рассказывает Роман Одинцов, первый заместитель Главы города — руководитель департамента финансов.

Уходящий год был непростым, да и следующий вряд ли окажется проще. Роман Валерьевич, насколько сложно было формировать бюджет на 2023?

— Знаете, в последние несколько лет, когда заходит речь о бюджете, часто звучит слово «беспрецедентный». И следующий год не исключение. Ни для кого не секрет, насколько ситуация сегодня волатильна. Тем не менее у нас нет оснований для пессимизма. И даже наоборот. Взять хотя бы то, что в бюджете 2023 мы преодолели очередную планку в полсотни миллиардов — на начало года мы выходим с цифрой 52 млрд рублей — это более чем на 10 млрд выше, чем было на старте этого года. Причем как по доходам, так и по расходам.

То есть бюджет бездефицитный? Сложно было этого добиться? От многого ли пришлось отказаться, чтобы свести, условно говоря, дебет с кредитом?

— Если говорить о сложности, то, конечно, работа была проделана большая. Первые подходы к формированию бюджета мы начали делать еще в конце весны этого года. Множество встреч, совещаний, обсуждений (порой очень горячих), но мы смогли найти компромиссный вариант наполнения бюджета за счет как собственных средств, так и поступлений из краевого и даже федерального бюджета. Конечно, очень помогла поддержка губернатора края, который по многим моментам развития города держит руку на пульсе, а также регионального правительства, в частности Минфина. Плюс у нас налажено очень плотное взаимодействие с городским Советом, да и внутри администрации мы постоянно коммуницируем по всем этим вопросам. Глава города контролирует все направления. Иными словами, нынешний бюджет стал результатом командной работы всех, кто так или иначе вовлечен в процесс его формирования.

! Почти две трети бюджета следующего года пойдет на социальную сферу — образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику. Порядка 30% — ЖКХ, транспорт, поддержка предпринимательства и др.

Что же касается сокращения по каким-либо направлениям, то его не было — все сохранено в полном объеме. Этого удалось добиться за счет того, что, с одной стороны, мы нашли дополнительные средства на формирование доходной части бюджета, а с другой — сделали перенастройку внутри него с учетом сегодняшних приоритетов.

Говоря о доходах бюджета, не могу не поинтересоваться: какова в них доля собственных доходов Красноярска?

— Больше половины. Это, кстати, еще один повод для гордости и оптимизма. Еще относительно недавно нам и 20 млрд рублей собственных доходов казались фантастической цифрой, а сейчас мы заходим с 29 млрд — это на 5 млрд рублей больше. Если структурно смотреть, то примерно 14 млрд приходится на налог на доходы физлиц, около 6 млрд — УСН, порядка 5 млрд — налог на прибыль и около 2 млрд — это неналоговые доходы. Не буду лукавить, параметры очень напряженные. И основная задача — исполнить все по доходам и расходам.

А что с муниципальным долгом? Его бремя снижается?

— Конечно. Еще три года назад он был на уровне 12 млрд рублей и составлял порядка 87% от собственных доходов города. То есть с рубля мы оставляли себе 13 копеек. Это крайне неэффективная позиция. Мы провели большую работу: запросили помощь из краевого бюджета, провели мероприятия, направленные на погашение долгов при первой же возможности. В результате в 2022 мы вышли к отметке менее 50% нашей долговой нагрузки. А сегодня фактический муниципальный долг по отношению к собственным возможностям города составляет порядка 20%, а его сумма — 5,6 млрд рублей, из которых 3,3 млрд — кредиты коммерческих банков и 2,3 млрд — облигационный заем. Мы подстраховались и заложили в бюджет возможность размещения еще одного такого займа примерно на 3 млрд, но это не значит, что мы будем его размещать: все будет зависеть от конъюнктуры рынка.

О доходах и долгах поговорили. Перейдем к расходам: во что в 2023 Красноярск будет вкладываться на приоритетной основе?

— Почти две трети бюджета следующего года пойдет на социальную сферу — образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику. Порядка 30% — ЖКХ, транспорт, поддержка предпринимательства и т. п. Все они разбиты по программам — всего их 14. Такой подход позволяет эффективнее планировать и координировать проекты в рамках различных направлений.

! В бюджете 2023 удалось преодолеть очередную планку в полсотни миллиардов — на начало года город выходит с цифрой 52 млрд рублей, что на 10 млрд выше, чем было на старте 2022. Причем как по доходам, так и по расходам

Также в бюджете предусмотрены средства на реализацию собственных инициатив — так называемые инициативные расходы. Это мероприятия, которые не являются обязательными для исполнения, но мэрия берет на себя обязательства по ним, чтобы улучшить жизнь горожан. Примером являются премии Главы города, выплаты родителям, дети которых не посещают муниципальные детсады или находятся на домашнем обучении (сегодня это порядка 6,5 тыс. рублей в месяц), адресная материальная помощь отдельным категориям граждан, услуги по доставке специализированным транспортом участников ВОВ и людей с ограниченными возможностями здоровья и другие меры. Кроме того, это все, что связано с социальной поддержкой семей участников специальной военной операции. От бесплатного питания детей в школах до конкретных вопросов, возникающих в семьях.

А что с нацпроектами?

— Мы участвуем в шести основных нацпроектах: «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология». Первоначальные расходы на их реализацию в 2022 чуть превышали 6,8 млрд рублей. В бюджете же на 2023 это более 9 млрд. Кроме того, мы традиционно в течение года участвуем в различных конкурсах на получение средств из вышестоящих бюджетов, и в этом году продолжим практику. В рамках реализации национальных проектов в следующем году планируется строительство и ремонт дорог, возведение школ и детсадов, приобретение экологичного общественного транспорта, перевод частного сектора с угольного отопления на более экологичное и другие мероприятия.

400-летие Красноярска, которое состоится в 2028, выведено в отдельную программу или распределено по всем?

— Это один из приоритетов на ближайшую трехлетку. Расходы распределены между муниципальными программами. В них выделен отдельный блок, в который заложены мероприятия по подготовке к юбилею города и средства на них. В целом эту дату рассматриваем как своеобразный дедлайн, к которому качество жизни в городе должно существенно вырасти. Может показаться, что 2028 еще далеко, но те параметры, которым, по нашей задумке, Красноярск должен к этому сроку соответствовать, в один день не достигаются.

Без праздничных мероприятий, конечно, тоже не обойдется, но они не самоцель. Уже сейчас мы предусматриваем средства и готовим отдельный документ, который будет опубликован в общем доступе, чтобы каждый горожанин мог ознакомиться с планом того, что предусмотрено в рамках подготовки, в какие сроки и сколько средств на это выделяется.

Можно сказать, что 400-летие Красноярска станет еще одним рубежом бюджета. Думаю, что горожане это заметят и ощутят, ведь, повторю, больше половины расходов — социальные. Да и большая часть остальных так или иначе связана с качеством жизни в городе. Сворачивать с этого направления мы не собираемся.

Беседовал Евгений Волошинский

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