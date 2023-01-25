В Красноярск зайдет дилер китайской марки TANK
Нижегородский холдинг «АГАТ» намерен открыть на месте дилерского центра Porsche в Красноярске автосалон китайской марки TANK.
Об этом пишет «Континент Сибирь». По данным издания, недавно холдинг искал подрядчика по доставке керамогранита в новый дилерский центр TANK. В качестве адреса был указан салон на Партизана Железняка. Запуск нового автосалона запланирован на апрель 2023. Что будет с маркой Porsche в Красноярске пока не известно.
В 2021 «АГАТ» купил красноярскую компанию «ББР-Авто», которая являлась официальным дилером Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover.
Весной 2022 на площадях дилерских центров Jaguar и Land Rover открылись автосалоны CHERY и его саббренда EXEED. Осенью 2022 салон Bentley стал дилерским центром автомарки Changan.
Справка
TANK — автомобильная марка, принадлежащая китайскому автопроизводителю Great Wall Motors, специализирующемуся на внедорожниках. Дистрибьютором TANK в России стал «Хавейл Мотор РУС». Старт продаж автомобилей в России запланирован в первой половине 2023. На сайте марки информации о дилерах пока нет.
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