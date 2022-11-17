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Группа «Арсенал» открыла новый дилерский центр в Красноярске

Группа «Арсенал» открыла новый дилерский центр в Красноярске
Иллюстрация: ДЖАК АВТОСТИЛЬ

Компания предложит красноярцам автомобили концерна JAC Motors.

#НОВОСТИ

В Красноярске начал работу центр ДЖАК АВТОСТИЛЬ — официальный дилер легковых автомобилей JAC. Компания входит в группу «Арсенал». В новом дилерском центре будут представлены автомобили китайского концерна JAC. В частности: седан JAC J7, кроссовер JAC JS4, пикап JAC T6.

Основной акцент мы делаем на инновационный седан J7. По оценкам авторитетных автоэкспертов, это самый красивый автомобиль в линейке JAC. Своим эффектным обликом он обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне, долгие годы сотрудничавшим с Alfa Romeo и Maserati», — рассказали в ДЖАК АВТОСТИЛЬ.

Группа «Арсенал» открыла новый дилерский центр в Красноярске 1

Помимо стильного образа J7 обладает и другими достоинствами. Например, вместительность — за счет того, что дверца багажника открывается вместе со стеклом, в нем можно перевозить габаритные грузы. Также автомобиль оборудован вертикальным сенсорным экраном мультимедийной системы с камерой заднего вида, функцией Apple CarPlay и Android Auto.

Группа «Арсенал» открыла новый дилерский центр в Красноярске 2

Цена JAC J7 в максимальной комплектации — 2 150 000 рублей.

Гарантия на него 5 лет (или 150 000 км пробега).

Также в компании действует индивидуальная система лояльности при покупке автомобилей по программе trade-in, в лизинг или кредит.

Автоконцерн JAC Motors основан в 1964 году и на сегодня является одним из самых современных и высокотехнологичных подобных предприятий в Китае. В 2005 он открыл зарубежный дизайн-центр в Италии, а в 2006 — в Токио. В компании имеется собственный центр технологических разработок и исследований, испытательный полигон и инженерно-лабораторный комплекс.

Компания JAC Motors является первой компанией-автопроизводителем в Китае, которая получила «Национальный знак качества» (высшая государственная награда за качество в Китае). Также концерн является обладателем сертификата «Бренд, рекомендованный для экспорта», который не только подтверждает наличие на предприятии системы управления качеством, соответствующей международным стандартам, но и разрешает поставлять его продукцию за рубеж.

Справочно:

 
ГК «Арсенал» работает на красноярском авторынке более 20 лет. Она объединяет официальных дилеров таких марок, как Audi, Jaguar Land Rover, Infiniti, Nissan, Ford, Haval, Changan, Datsun, Hisun, Stels, Segwey. Автосалоны, входящие в группу, неоднократно признавались лучшими дилерами по продажам и сервисному обслуживанию среди представителей своих марок.
 

ДЖАК АВТОСТИЛЬ

Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46Д

+7 (391) 205-35-05

jac-autostyle.ru

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Автор: Александр Вознесенский
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