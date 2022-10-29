В Красноярске может появиться дилер нового китайского автобренда Omoda

Компания Chery опубликовала в соцсетях список из первых 15 дилеров своей дочерней автомобильной марки Omoda в России.

Напомним, Omoda, дочерняя компания Chery, объявила о старте приема заявок от соискателей в официальные дилеры в августе 2022. В списке городов, где марка намерена открыть салоны, поименованы такие сибирские города Сибири как Красноярск, Новосибирск, Омск, Иркутск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк.

Однако, первым городом, где откроется Omoda, стал Барнаул (Алтайский край). Представлять марку там будет «Автоцентр АНТ», который недавно оформил также и дилерство Chery, и является третьим партнером бренда в регионе.

Также на российском сайте Omoda в разделе со списком дилеров указан еще один сибирский город — Иркутск, где бренд представляет компания Иркутск «Акцент-М».

Линейка OMODA в России представлена тремя моделями — два кроссовера и один седан. Первым поступит в продажу переднеприводный фастбек-кроссовер Omoda C5, построенный на платформе T1X, которая лежит в основе Chery Tiggo 7. В России предложен единственный силовой агрегат — бензиновый турбомотор 1,5 л (147 л.с., 210 Нм) с вариатором. Двигатель оснащен нагнетателем от Garrett и двумя фазовращателями, однако может работать на АИ-92. С таким параметрами С5 обеспечивает паспортный разгон до «сотни» за 9,9 сек.

По мнению Chery автомобили Omoda

станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

Справка

Omoda — это суббренд компании Chery, созданный специально для России и Казахстана. На других рынках кроссовер Omoda C5 называется Chery Omoda 5. Технически это ближайший родственник таких моделей, как Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro — у кроссоверов общая платформа T1X и силовые агрегаты.

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