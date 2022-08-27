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Заксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млн

Заксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млн
Иллюстрация: Geely

Законодательное собрание Красноярского края решило приобрести два кроссовера. Тендер опубликован на сайте Госзакупок.

#НОВОСТИ

В документации сообщается, что два кроссовера должны иметь:

  • полный привод
  • бензиновый двигатель объемом 1…1,5 л
  • мощность 150…200 л. с.
  • 7-ст. роботизированную коробку передач
  • антипробуксовочную и антиблокировочную системы
  • датчики парковки
  • подогрев зеркал заднего вида
  • салон из искусственной кожи
  • цвет кузова — черный или темно-серый
  • комплект зимних шипованных шин.

Цена контракта составляет 5 млн рублей.

Заявки принимаются до 2 сентября.

Под описание контракта по оснащению и цене более всего подходит китайский кроссовер Geely Atlas Pro, стоимость которого начинается от 2,3 млн рублей по данным официального дилера Geely в Красноярске.

 

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Автор: Петр Савельев
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