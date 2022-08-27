Заксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млн
Законодательное собрание Красноярского края решило приобрести два кроссовера. Тендер опубликован на сайте Госзакупок.
В документации сообщается, что два кроссовера должны иметь:
- полный привод
- бензиновый двигатель объемом 1…1,5 л
- мощность 150…200 л. с.
- 7-ст. роботизированную коробку передач
- антипробуксовочную и антиблокировочную системы
- датчики парковки
- подогрев зеркал заднего вида
- салон из искусственной кожи
- цвет кузова — черный или темно-серый
- комплект зимних шипованных шин.
Цена контракта составляет 5 млн рублей.
Заявки принимаются до 2 сентября.
Под описание контракта по оснащению и цене более всего подходит китайский кроссовер Geely Atlas Pro, стоимость которого начинается от 2,3 млн рублей по данным официального дилера Geely в Красноярске.
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