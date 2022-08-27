Заксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млн

В документации сообщается, что два кроссовера должны иметь:

Цена контракта составляет 5 млн рублей.

Заявки принимаются до 2 сентября.

Под описание контракта по оснащению и цене более всего подходит китайский кроссовер Geely Atlas Pro, стоимость которого начинается от 2,3 млн рублей по данным официального дилера Geely в Красноярске.

До зимы цены на авто снижаться не будут: у дилеров есть запас на складах. А что дальше? АвтоВАЗ пока сосредоточится на упрощенной Granta, обещанный рост «китайцев» не оправдывается, а проблемы с «параллельным импортом» не решены. Однако не все на авторынке плохо. Прогноз на DK.RU. Новости ДК Екатеринбург

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