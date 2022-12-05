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В Красноярске продали участок компании «Крепость»

В Красноярске продали участок компании «Крепость»
Иллюстрация: ru.freepik.com

Подведены итоги торгов по продаже имущества обанкроченной компании ПКФ «Крепость». Были реализованы земельный участок и нежилое здание на улице Малиновского.

#НОВОСТИ
Площадь земельного участка составила почти 15,9 тысяч кв. м, а здания — 1,3 тыс. кв. м. Лот пытались реализовать за 153 млн рублей. В итоге земельный участок и здание продали за 123,75 млн рублей. На торги заявились две компании: «Тбанкротру» и «Банкротфорум». Обе занимаются скупкой имущества банкротов. Наибольшую цену за лот предложила компания «Банкротфорум». 
 
ПФК «Крепость» была признана банкротом в 2019 году. Компания была дилером автомобилей Toyota и Mazda, а также KIA, Lexus, Volvo, Bentley, Porsche и Jaguar. В 2018 году «Тойота Мотор» не продлила дилерские договоры с филиалами в Красноярске и столице Хакасии. Тогда разразился скандал из-за задержек поставок компанией уже предоплаченных машин. Александр Кангун тогда даже попал под уголовное дело. Бывший руководитель «Крепости» своей вины не признал, заявив, что виновником сложившейся ситуации является федеральный дилер японского автоконцерна «Тойота Мотор».
 
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Расследование дела обанкротившегося дилера «Тойота Крепость» завершено и передано в суд, —сообщает краевая прокуратура.

«Тойота» ищет второго дилера в Красноярске

Российский дистрибьютор автомобилей Toyota ищет второго официального дилера в Красноярске, — сообщается на сайте представительства.

Автор: Петр Савельев
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