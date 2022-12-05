В Красноярске продали участок компании «Крепость»
Подведены итоги торгов по продаже имущества обанкроченной компании ПКФ «Крепость». Были реализованы земельный участок и нежилое здание на улице Малиновского.
Площадь земельного участка составила почти 15,9 тысяч кв. м, а здания — 1,3 тыс. кв. м. Лот пытались реализовать за 153 млн рублей. В итоге земельный участок и здание продали за 123,75 млн рублей. На торги заявились две компании: «Тбанкротру» и «Банкротфорум». Обе занимаются скупкой имущества банкротов. Наибольшую цену за лот предложила компания «Банкротфорум».
ПФК «Крепость» была признана банкротом в 2019 году. Компания была дилером автомобилей Toyota и Mazda, а также KIA, Lexus, Volvo, Bentley, Porsche и Jaguar. В 2018 году «Тойота Мотор» не продлила дилерские договоры с филиалами в Красноярске и столице Хакасии. Тогда разразился скандал из-за задержек поставок компанией уже предоплаченных машин. Александр Кангун тогда даже попал под уголовное дело. Бывший руководитель «Крепости» своей вины не признал, заявив, что виновником сложившейся ситуации является федеральный дилер японского автоконцерна «Тойота Мотор».
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