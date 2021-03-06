Дело дилера Toyota-Lexus передано в суд
Расследование дела обанкротившегося дилера «Тойота Крепость» завершено и передано в суд, —сообщает краевая прокуратура.
Пострадавшими зарегистрировано 187 клиентов, сумма потерь 414 млн рублей в общей сумме.
Напомним, уполномоченным дилером марок «Тойота» и «Лексус» в Красноярске являлась обанкротившаяся ООО ПКФ «Крепость», которым владел Александр Кангун.
Г-н Кангун, по версии следствия, выступая от имени группы компаний — ООО ПКФ «Крепость», «Крепость-Аэропорт», «Крепость-Сириус» и «Крепость-Абакан» — заключал с клиентами предварительные соглашения и договоры купли автомобилей.
Однако обязательства по сделкам, за которые клиенты уже внесли денежные средства в полном размере, не выполнил. Деньги использовал по своему усмотрению.
Учитывая вышеизложенное, в прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении фигуранта по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, до 10 лет лишения свободы).
На имущество обвиняемого наложен арест.
Ущерб клиентам возместило ООО «Тойота Мотор».
Дело будет рассмотрено Советским районным судом Красноярска.
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