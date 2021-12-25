«Тойота» ищет второго дилера в Красноярске
Российский дистрибьютор автомобилей Toyota ищет второго официального дилера в Красноярске, — сообщается на сайте представительства.
Напомним, что с 2018 года единственным официальным дилером бренда в регионе является самый крупный сибирский авторитейлер — «Медведь Холдинг».
«Медведь Холдинг», основанный красноярским предпринимателем Николаем Бяковым, открыл дилерский центр Toyota в октябре 2018 года на ул. Караульной. На тот момент в группе компаний отмечали, что на этой же территории начнется строительство нового официального дилерского центра Lexus, а затем — реконструкция существующего здания для соответствия стандартам бренда Toyota.
В ноябре 2020 года группа компаний «Медведь Холдинг» успешно запустила салон марки Lexus, построенный в соответствии с архитектурной концепцией бренда, а в июле 2021 года — обновленный дилерский центр Toyota. С этого момента дистрибьютор объявил о расширении, — пишет Континент-Сибирь.
Решение об открытии второго дилера в Красноярске связано с выросшей емкостью рынка — к примеру, в Новосибирске у «Тойоты» два дилерских центра — на Станционной («Автомир») и Большевистской («Восток Моторс»).
В Красноярске у Toyota при прежнем партнере (ГК «Крепость») в городе было также два дилерских центра — на пр. Котельникова («Тойота Центр Красноярск Запад») и на пр. П. Железняка (ПКФ «Крепость»).
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три квартала 2021 года в Красноярске было продано 1047 автомобилей Toyota, в Новосибирске — 1518, в Иркутске — 886.
Заявки от дилеров принимаются до конца 2021 года.
По мнению игроков рынка, участниками тендера могут быть как местные компании, так и дилеры из соседних регионов. Одним из очевидных претендентов называется нижегородский холдинг «АГАТ», который в 2021 году вышел в Красноярск с покупкой ГК «ББР-Авто» (Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover). Тем более, что здание «Тойота Центр Красноярск Запад», где располагается «Техцентр 24», ранее входило в состав «ББР-Авто».
Среди красноярских дилеров, по мнению экспертов, можно ожидать участия в тендере «СИАЛАВТО» (KIA, Renault, Changan в Красноярске).
Среди действующих партнеров Toyota претендовать на дилерство могут тюменская ГК «Восток-Моторс» (Toyota в Новосибирске), московская ГК «Автомир» (Toyota в Новосибирске), СП «Бизнес Кар» (Toyota в Кузбассе) и ГК «Ключавто» — краснодарская компания недавно сообщила о поглощении компании «Рольф» (сумма сделки не раскрывается, предположительно около 80 млрд рублей.
Кроме того, ничего не мешает и самому «Медведь Холдингу» подать вторую заявку. В случае победы «Медведь» сможет открыть еще один дилерский центр Toyota и сохранить «эксклюзив» по бренду в регионе.
В 2018 году красноярскому авторитейлеру уже удалось переиграть в тендере такие крупные компании, как «Ключавто» и «Автомир». На сегодня «Медведь Холдинг» кроме Toyota и Lexus также официально представляет Volkswagen, Skoda, BMW, Mitsubishi, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, Suzuki, Lada, Geely и является крупнейшим автодилером в Сибири.
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